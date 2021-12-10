Тверская область вышла на первое место в ЦФО по лесовосстановлению
© Фото : Правительство Тверской области Тверская область вышла на первое место в ЦФО по лесовосстановлению
ТВЕРЬ, 10 дек – РИА Новости. Тверская область по итогам девяти месяцев 2021 года вышла на первое место в центральном федеральном округе по лесовосстановлению, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Всего с начала года в регионе лесовосстановление проведено на территории более 12,7 тысячи га. Также ведется оснащение специализированных организаций лесопожарной и лесохозяйственной техникой: в 2019-2021 годах закуплено 353 единицы техники и оборудования. Результаты работы по расширению и сохранению лесов региона были подведены на рабочей встрече под руководством губернатора Игоря Рудени", - отметили в пресс-службе.
С 2018 по 2021 годы в категорию лесного фонда были переведены порядка 52,8 тысячи гектаров земель. Лидерами по расширению лесных массивов стали Торопецкий, Спировский и Рамешковский районы.
В Тверской области в рамках национального проекта "Экология" реализуется региональный проект "Сохранение лесов". Он направлен на обеспечение в регионе к 2024 году 100%-го восстановления вырубленных и погибших лесных насаждений.
Восстановление лесов Верхневолжья проводится и в рамках различных акций. Например, "Сад Памяти", "Сохраним лес", которая впервые была проведена в регионе в 2019 году. За два года её участники высадили на территории Тверской области более 10 миллионов деревьев, отметили в пресс-службе.