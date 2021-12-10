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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211210/leps-1763223525.html
Новый поворот в разводе Лепса с женой
Пиарщик Лепса высказался о разводе певца после 20 лет брака - РИА Новости, 10.12.2021
Новый поворот в разводе Лепса с женой
Пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с телеканалом "360" назвал сообщения о разводе артиста с Анной Шаплыковой слухами. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T21:57
2021-12-10T21:57
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с телеканалом "360" назвал сообщения о разводе артиста с Анной Шаплыковой слухами."Подсказывать не буду. Я не комментирую слухи", — сказал он журналистам.При этом Урюпин в резкой форме поинтересовался у собеседников, зачем они задают вопросы, "если сами знают лучше".Тем не менее дело о расторжении брака, согласно картотеке, уже находится на рассмотрении. Заявление от Анны Шаплыковой зарегистрировано 16 ноября. Заседание должно состояться 20-го числа.Лепс и Шаплыкова состояли в отношениях более 20 лет, с 2000 года. Информацию о расставании никто из них пока не комментировал. У супругов есть трое детей — Ева, Николь и Иван.
https://ria.ru/20211209/kirkorov-1762879859.html
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григорий лепс, звезды, знаменитости, шоу-бизнес
21:57 10.12.2021
 
Пиарщик Лепса высказался о разводе певца после 20 лет брака

Пиар-директор Лепса Урюпин назвал данные о разводе певца слухами

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Пиар-директор певца Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе с телеканалом "360" назвал сообщения о разводе артиста с Анной Шаплыковой слухами.
"Подсказывать не буду. Я не комментирую слухи", — сказал он журналистам.
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При этом Урюпин в резкой форме поинтересовался у собеседников, зачем они задают вопросы, "если сами знают лучше".
Тем не менее дело о расторжении брака, согласно картотеке, уже находится на рассмотрении. Заявление от Анны Шаплыковой зарегистрировано 16 ноября. Заседание должно состояться 20-го числа.
Лепс и Шаплыкова состояли в отношениях более 20 лет, с 2000 года. Информацию о расставании никто из них пока не комментировал. У супругов есть трое детей — Ева, Николь и Иван.
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