https://ria.ru/20211210/lekarstva-1763159597.html
"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот
"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот - РИА Новости, 10.12.2021
"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот
Фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные препараты еще до их ввода в гражданский оборот, это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:11
2021-12-10T16:11
2021-12-10T16:11
общество
здоровье - общество
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные препараты еще до их ввода в гражданский оборот, это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", новые правила помогут избежать задержек с поставками лекарств, сообщила пресс-служба Минздрава России."Минздрав России разработал проект соответствующих изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, в соответствии с которыми президентский фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные в Российской Федерации препараты до их ввода в гражданский оборот в течение полугода после их регистрации",- говорится в сообщении.Такие препараты должны соответствовать требованиям отечественного законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке, уточнили в пресс-службе.Новые правила будут распространяться на препараты, закупаемые для подопечных "Круга добра", в том числе, на самый дорогой препарат в мире – Золгенсма."Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать",- пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html
https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html
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общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"
"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот
"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в гражданский оборот
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра"
сможет закупать зарегистрированные препараты еще до их ввода в гражданский оборот, это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", новые правила помогут избежать задержек с поставками лекарств, сообщила пресс-служба Минздрава России
.
"Минздрав России разработал проект соответствующих изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, в соответствии с которыми президентский фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные в Российской Федерации препараты до их ввода в гражданский оборот в течение полугода после их регистрации",- говорится в сообщении.
Такие препараты должны соответствовать требованиям отечественного законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке, уточнили в пресс-службе.
Новые правила будут распространяться на препараты, закупаемые для подопечных "Круга добра", в том числе, на самый дорогой препарат в мире – Золгенсма.
"Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать",- пояснили в пресс-службе.