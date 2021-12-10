https://ria.ru/20211210/lekarstva-1763159597.html

"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот

"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот - РИА Новости, 10.12.2021

"Круг добра" сможет закупать зарегистрированные лекарства до ввода в оборот

Фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные препараты еще до их ввода в гражданский оборот, это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:11

2021-12-10T16:11

2021-12-10T16:11

общество

здоровье - общество

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные препараты еще до их ввода в гражданский оборот, это касается и самого дорогого в мире препарата для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", новые правила помогут избежать задержек с поставками лекарств, сообщила пресс-служба Минздрава России."Минздрав России разработал проект соответствующих изменений в правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, в соответствии с которыми президентский фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные в Российской Федерации препараты до их ввода в гражданский оборот в течение полугода после их регистрации",- говорится в сообщении.Такие препараты должны соответствовать требованиям отечественного законодательства, за исключением требований к упаковке и маркировке, уточнили в пресс-службе.Новые правила будут распространяться на препараты, закупаемые для подопечных "Круга добра", в том числе, на самый дорогой препарат в мире – Золгенсма."Таким образом, задержек с поставками препарата удастся избежать",- пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html

https://ria.ru/20211125/fond-1760690319.html

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общество, здоровье - общество, россия, фонд "круг добра"