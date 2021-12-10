https://ria.ru/20211210/kuznetsova-1763128210.html

Кузнецова призвала улучшать механизм блокировки незаконного контента в сети

Кузнецова призвала улучшать механизм блокировки незаконного контента в сети - РИА Новости, 10.12.2021

Кузнецова призвала улучшать механизм блокировки незаконного контента в сети

Законодательство в вопросе регулирования и блокировки деструктивного для детей контента в сети запаздывает, нужно совершенствовать эти механизмы, заявила... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:34

2021-12-10T14:34

2021-12-10T14:43

общество

госдума рф

анна кузнецова

технологии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Законодательство в вопросе регулирования и блокировки деструктивного для детей контента в сети запаздывает, нужно совершенствовать эти механизмы, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в эфире телеканала "Россия 24"."Одна из тем... которая нас в той или иной части объединяет с различными коллегами из других государств - это тема доступности, сверхдоступности деструктивного контента для наших детей. С одной стороны, мы точно должны учить их навигации в этом новом для них мире, и точно нужно констатировать и признаться себе, что мы опоздали, очень серьезно опаздываем уже сейчас", - отметила она.Кузнецова добавила, что в этом вопросе нужно думать на перспективу, "просчитывать риски на 10, 15 и 30 лет вперед" и совершенствовать форматы блокировки деструктивного контента."Кроме этого, нужно совершенствовать форматы блокировки деструктивного контента, которые сегодня есть. Мы видим, что запаздывает даже законодательство в этом вопросе", - добавила она.

https://ria.ru/20211130/kuznetsova-1761493990.html

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общество, госдума рф, анна кузнецова, технологии