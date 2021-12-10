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Краснодарский край
https://ria.ru/20211210/kurorty-1763064622.html
На Кубани курорты ожидают 400 тысяч гостей в новогодние дни
На Кубани курорты ожидают 400 тысяч гостей в новогодние дни - РИА Новости, 10.12.2021
На Кубани курорты ожидают 400 тысяч гостей в новогодние дни
Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников ожидают около 400 тысяч гостей, с декабря по март туропоток составит 2,5 миллиона человек, сообщает... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:31
2021-12-10T09:31
краснодарский край
общество
краснодарский край
сочи
апшеронский район
новости - туризм
туристы
туризм
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников ожидают около 400 тысяч гостей, с декабря по март туропоток составит 2,5 миллиона человек, сообщает министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.Уточняется, что вице-губернатор Александр Руппель провел в горах Сочи первое заседание координационного штаба, в котором приняли участие руководители всех министерств и ведомств, задействованных в организации приема и размещения гостей, а также подготовке инфраструктуры."С декабря по март планируем принять порядка 2,5 миллиона гостей, при этом основной наплыв придется на период новогодних праздников – порядка 400 тысяч человек. В прошлом году наработали хороший опыт, нам удалось обеспечить гостям качественный и комфортный отдых и при этом не допустить вспышек заболевания коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова замгубернатора.Он призвал участников мероприятия в предстоящем сезоне также скоординировать работу всех служб от курортных организаций и объектов потребсферы – до коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работать "в четком едином алгоритме".По данным вице-губернатора Александра Трембицкого, в 2020 году в период новогодних праздников через контрольный пост "Магри" ежесуточно проезжало более 20 тысяч автомобилей, большая часть из которых направлялась в горный кластер. В текущем году для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов власти региона приняли ряд решений по разгрузке парковочных зон горного кластера и загрузке перехватывающих парковок.На курортах Краснодарского края в зимнем сезоне гостей будут принимать около 1700 объектов общей емкостью 206 тысяч мест. Точками притяжения туристов станут горный кластер Сочи и набирающее популярность Лагонакское нагорье Апшеронского района. Для координации работы всех служб и ведомств с 28 декабря по 10 января в Сочи будет ежедневно работать краевой координационный штаб. В Апшеронском районе штаб создадут на муниципальном уровне.С начала текущего года Краснодарский край уже принял 16,2 миллиона туристов, это на 3% меньше, чем в рекордном для кубанских курортов 2019 году.
https://ria.ru/20211210/finansirovanie-1763062653.html
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общество, краснодарский край, сочи, апшеронский район, новости - туризм, туристы, туризм, александр трембицкий
09:31 10.12.2021
 
На Кубани курорты ожидают 400 тысяч гостей в новогодние дни

Курорты Краснодарского края ожидают около 400 тысяч гостей в период новогодних праздников

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Курорты Краснодарского края в период новогодних праздников ожидают около 400 тысяч гостей, с декабря по март туропоток составит 2,5 миллиона человек, сообщает министерство курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Уточняется, что вице-губернатор Александр Руппель провел в горах Сочи первое заседание координационного штаба, в котором приняли участие руководители всех министерств и ведомств, задействованных в организации приема и размещения гостей, а также подготовке инфраструктуры.
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"С декабря по март планируем принять порядка 2,5 миллиона гостей, при этом основной наплыв придется на период новогодних праздников – порядка 400 тысяч человек. В прошлом году наработали хороший опыт, нам удалось обеспечить гостям качественный и комфортный отдых и при этом не допустить вспышек заболевания коронавирусной инфекцией", - приводятся в сообщении слова замгубернатора.
Он призвал участников мероприятия в предстоящем сезоне также скоординировать работу всех служб от курортных организаций и объектов потребсферы – до коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работать "в четком едином алгоритме".
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По данным вице-губернатора Александра Трембицкого, в 2020 году в период новогодних праздников через контрольный пост "Магри" ежесуточно проезжало более 20 тысяч автомобилей, большая часть из которых направлялась в горный кластер. В текущем году для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторов власти региона приняли ряд решений по разгрузке парковочных зон горного кластера и загрузке перехватывающих парковок.
На курортах Краснодарского края в зимнем сезоне гостей будут принимать около 1700 объектов общей емкостью 206 тысяч мест. Точками притяжения туристов станут горный кластер Сочи и набирающее популярность Лагонакское нагорье Апшеронского района. Для координации работы всех служб и ведомств с 28 декабря по 10 января в Сочи будет ежедневно работать краевой координационный штаб. В Апшеронском районе штаб создадут на муниципальном уровне.
С начала текущего года Краснодарский край уже принял 16,2 миллиона туристов, это на 3% меньше, чем в рекордном для кубанских курортов 2019 году.
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