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Вице-губернатор: экономике Кубани приходится адаптироваться к новым реалиям

Вице-губернатор: экономике Кубани приходится адаптироваться к новым реалиям - РИА Новости, 10.12.2021

Вице-губернатор: экономике Кубани приходится адаптироваться к новым реалиям

Пандемия поставила на "стоп" в 2020 году практически весь бизнес Краснодарского края, власти ввели экстренные меры для его поддержки и восстановления, однако... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T10:15

2021-12-10T10:15

2021-12-10T10:20

краснодарский край

апшеронский район

вениамин кондратьев

туризм

александр александрович

коронавирус в россии

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Пандемия поставила на "стоп" в 2020 году практически весь бизнес Краснодарского края, власти ввели экстренные меры для его поддержки и восстановления, однако опасность не миновала - с ростом числа заболевших и появлением новых штаммов, вводятся новые правила. Как на экономике региона отразилось появление QR-кодов, на каком уровне сегодня находится бизнес-активность в крае, как обстоит дело с санаторно-курортной отраслью региона, и как на нее повлияли ограничения – в интервью РИА Новости рассказал вице-губернатор Краснодарского края.- Александр Александрович, как отразились на бизнесе и экономике региона последние ограничения, введенные на фоне пандемии, в том числе введение QR-кодов?- Еще два года назад было сложно представить, что мир может столкнуться с таким глобальным вызовом, как пандемия. Все хорошо помнят 2020 год, когда для того, чтобы затормозить распространение заболевания, практически весь бизнес был поставлен на стоп. Локдаун больно ударил по экономике, мы бросили все силы на поддержку и восстановление бизнеса. Это были экстренны меры, и они уже доказали свою эффективность, но текущая санэпидобстановка, появление новых штаммов громко говорит о том, что опасность не миновала. Экономике приходится адаптироваться к ковидным реалиям, и задача власти сегодня – максимально безболезненно интегрировать новые правила в привычную жизнь.Введение QR-кодов – это баланс между здоровьем людей и интересами бизнеса. Я часто встречаюсь с предпринимательским сообществом и могу сказать, что подавляющее большинство с пониманием относится к ситуации.Вспомните хотя бы введение новых требований к заселению в наши гостиницы и отели. Краснодарский край в этом направлении стал первопроходцем в стране, и реакция на это решение была неоднозначной. Нам прочили катастрофический спад турпотока и срыв курортного сезона. Но время все расставило по своим местам. На 1 декабря мы уже приняли 16,2 миллиона туристов –всего на 3% меньше, чем в допандемийном, рекордном для наших курортов 2019 году. И в полтора раза больше, чем в прошлом. Но самое важное здесь – в пиковый летний сезон нам удалось избежать вспышек заболевания. Объем услуг, оказанных нашими предприятиями санаторно-курортного комплекса, только за 10 месяцев составил порядка 79 миллиардов рублей – это на 47% больше, чем в 2019 году и на 62% больше, чем в прошлом.Схожая ситуация – в потребсфере. После введения кодов в общепите в первую неделю мы увидели небольшую просадку, но ситуация быстро выровнялась. Сегодня по всем секторам потребительского рынка мы фиксируем рост как оборота, так и налоговых отчислений.- Возвращаясь к теме поддержки бизнеса - как сейчас край стимулирует бизнес-активность и что предлагает инвесторам?- Нужно понимать, что поддержка как таковая была необходима, чтобы подставить плечо бизнесу в сложное время, когда некоторые направления были закрыты или работали с ограничениями. С этой задачей, считаю, мы справились. Оперативные данные за 10 месяцев этого года констатируют динамичное восстановление экономики, все основные отрасли демонстрируют рост в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. По группе пострадавших направлений рост в действующих ценах - на 59,2% к соответствующему периоду прошлого года, при этом в целом по всем отраслям края за 10 месяцев рост объемов отгрузки превысил 25%.Однако сравнение с 2020 годом я считаю не совсем корректным, поэтому опираюсь больше на данные по допандемийному 2019 году. Так вот относительно января-октября 2019 года по пострадавшим отраслям сегодня мы фиксируем рост на 12,4%, а в целом по краю – на 15,6%. Экономика края растет быстрее российской. Считаю, это лучшая оценка правильности принимаемых в регионе решений.Следующий шаг – развитие. В первую очередь - инвестиционного климата и бизнес-среды. Это совершенствование законодательства, апгрейд инфраструктуры и мер поддержки бизнеса, внедрение прогрессивных механизмов сопровождения инвестиционных проектов. Мы посчитали – ежегодно в крае с учетом косвенных мер бизнес получает поддержку на сумму порядка 25 миллиардов рублей.В этом году мы ввели новые стимулирующие меры для инвесторов. К примеру, субсидирование затрат на строительство или реконструкцию инфраструктуры. Это одна из болевых точек для новых проектов, и мы готовы компенсировать инвестору до 100% затрат!Еще одно новшество – субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам от 100 миллионов до 1 миллиарда рублей в размере ключевой ставки Центробанка. Этот инструмент особенно интересен компаниям, которые планируют привлекать заемное финансирование для реализации своих проектов.Плюс с этого года мы расширяем категории налогоплательщиков, которые могут рассчитывать на получение инвестиционного налогового вычета. Эта мера разработана для здравоохранения, обрабатывающих производств, сельхозпредприятий и санаторно-курортной сферы.Для санкура, кстати, в стадии проработки еще одна мера поддержки – возможность установления нулевой ставки налога на имущество для новых крупных проектов. Это позволит поддержать бизнес в период, когда бремя содержания имущества максимально высоко – первые 10-15 лет – до амортизации имущественных комплексов.- Что касается работы с инвестициями – активно ли сейчас идет этот процесс? Удастся ли достичь намеченных планов по привлечению 13 триллионов рублей инвестиций до 2030 года, или они будут пересмотрены?- Сегодня в крае реализуется 467 крупных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 2,2 триллиона рублей. Только в рамках этих проектов до 2030 года будет создано 67 тысяч новых рабочих мест. Подводить итоги этого года еще рано, но мы ожидаем, что объем инвестиций превысит 556 миллиардов рублей.Кратный рывок в этом году сделала курортная сфера – такого не было со времен Олимпийской стройки. Инвестпортфель туротрасли увеличился в 3,5 раза и достиг 108 миллиардов рублей. Чтобы вы понимали - свыше половины всех инвестиций в курортную отрасль всей России приходится именно на наш регион! И мы не будем здесь сбавлять обороты - планируем заключить ряд соглашений в этом направлении и на Российском международном инвестиционном форуме в феврале 2022 года.Что касается Стратегии-2030 – она изначально задумывалась и принималась как своеобразный экономический постулат. Да, прописанные цели – амбициозные, но без амбиций не может быть развития. Я считаю, что в жизни есть две модели: либо ты управляешь ситуацией, либо ситуация управляет тобой. И мне больше по душе первый путь.Пересматривать показатели стратегии мы не планируем. Но очевидно, что темпы нужно наращивать. Да, мы и сейчас занимаем верхние строчки во всевозможных рейтингах по качеству жизни и комфорту бизнес-климата, но меня никто не переубедит – мы можем больше. Потенциал Краснодарского края гораздо богаче.В этом году совместно с консалтинговой компанией Strategy Partners Group мы определили основные прорывные направления для привлечения инвестиций в экономику края. Это IT-сектор, промышленность и курорты. Совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса мы проанализировали опыт других стран и регионов России, высветили наши конкурентные преимущества и точки роста, наметили краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели с поэтапными шагами для достижения каждой из них. В итоге разработана инвестиционная концепция региона – это своеобразная дорожная карта по достижению наших задач Стратегии-2030.- Каких показателей вы ожидаете от курортной отрасли в межсезонье? И какое влияние на экономику края она окажет?- Мы сейчас уходим от таких понятий, как летний, зимний сезон или межсезонье. На курортах Краснодарского края "Жарко круглый год". Пандемия, кстати, ускорила переход наших курортов в круглогодичный режим. Все очень отчетливо поняли, что расширение крыльев сезона, более равномерное распределение турпотока в течение года – это важная задача, которая позволяет повысить устойчивость бизнеса, формировать новые продукты, выходить на новые рынки. Даже пляжный отдых мы сделали круглогодичным. У нас появились "зимние пляжи", где можно с комфортом отдохнуть, подышать морским воздухом, зарядиться эмоционально и физически. В этом году мы больше, чем в 2 раза увеличили количество таких мест на побережье – до 68.Еще один инструмент здесь – оздоровительный туризм. Спрос на этом рынке сегодня огромный, и заполняемость санаториев бьет рекорды. Ежегодно в нашем крае они оздоравливают более 1,5 миллиона человек. Фактически каждый четвертый человек, получающий санаторно-курортное лечение в России – получает его у нас. Каждый год с октября по май у нас работает программа "Южная здравница", которая дает возможность проходить лечение в санаториях со скидками до 50%. Участниками программы за время ее работы стали 75 санаториев и пансионатов. За это время их загрузка в условный "низкий сезон" выросла в среднем на 15%.Конечно, у нас по-прежнему есть времена пиковых нагрузок на средства размещения и инфраструктуру, но уже сегодня мы фиксируем, что около 40% туристского потока формируется в межсезонье.Сейчас в фокусе – подготовка к приему гостей в наших популярных зимних локациях – горном кластере Сочи и Апшеронском районе. Буквально на днях в Сочи по поручению губернатора Вениамина Кондратьева проводил заседание координационного штаба. Мы набрали хороший темп по развитию наших курортов в этом году. Сбавлять обороты не будем.

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https://ria.ru/20211206/teplitsy-1762415110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апшеронский район, вениамин кондратьев, туризм, александр александрович, коронавирус в россии