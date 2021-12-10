https://ria.ru/20211210/kuba-1763137285.html

Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы

Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы - РИА Новости, 10.12.2021

Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы

Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, сообщил президент этой страны... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:09

2021-12-10T15:09

2021-12-10T15:09

гавана

куба

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

веэс

мигель диас-канель бермудес

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АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, сообщил президент этой страны Мигель Диас-Канель Бермудес.Куба является страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)."В ближайшие дни мы принимаем в Гаване министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева и проведем второе заседание совместной рабочей группы. Планируется подписание плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Республики Куба на период 2021-2025 годов, включающего в себя более 30 направлений деятельности в области экономики, торговли, банков финансов, здравоохранения и биотехнологий, АПК, культуры, спорта, информационных и коммуникационных технологий", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.По его мнению, это будет способствовать укреплению деловых связей, а также координации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и национального плана экономического и и социального развития Кубы до 2030 года.Президент Кубы подтвердил твердую приверженность своей страны активному участию в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.

https://ria.ru/20211124/lavrov-1760551385.html

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гавана, куба, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, веэс, мигель диас-канель бермудес