Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/kuba-1763137285.html
Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы
Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы - РИА Новости, 10.12.2021
Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы
Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, сообщил президент этой страны... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:09
2021-12-10T15:09
гавана
куба
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
веэс
мигель диас-канель бермудес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/57/1560355721_0:245:2430:1611_1920x0_80_0_0_029b2e7e4b04f1adba9530ff35d7f4c4.jpg
АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, сообщил президент этой страны Мигель Диас-Канель Бермудес.Куба является страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС)."В ближайшие дни мы принимаем в Гаване министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева и проведем второе заседание совместной рабочей группы. Планируется подписание плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Республики Куба на период 2021-2025 годов, включающего в себя более 30 направлений деятельности в области экономики, торговли, банков финансов, здравоохранения и биотехнологий, АПК, культуры, спорта, информационных и коммуникационных технологий", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.По его мнению, это будет способствовать укреплению деловых связей, а также координации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и национального плана экономического и и социального развития Кубы до 2030 года.Президент Кубы подтвердил твердую приверженность своей страны активному участию в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.
https://ria.ru/20211124/lavrov-1760551385.html
гавана
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156035/57/1560355721_62:0:2210:1611_1920x0_80_0_0_a7b53b7630355cb95f7a1d74ea4d5a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, куба, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, веэс, мигель диас-канель бермудес
15:09 10.12.2021
 
Куба и ЕЭК подпишут план совместных мероприятий на 2021-2025 годы

Куба и Евразийская экономическая комиссия подпишут план мероприятий на 2021-2025 годы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время визита в Москву. 29 октября 2019
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время визита в Москву. 29 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 10 дек - РИА Новости. Правительство Кубы и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерены заключить план совместных мероприятий на 2021-2025 годы, сообщил президент этой страны Мигель Диас-Канель Бермудес.
Куба является страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
"В ближайшие дни мы принимаем в Гаване министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева и проведем второе заседание совместной рабочей группы. Планируется подписание плана совместных мероприятий ЕЭК и правительства Республики Куба на период 2021-2025 годов, включающего в себя более 30 направлений деятельности в области экономики, торговли, банков финансов, здравоохранения и биотехнологий, АПК, культуры, спорта, информационных и коммуникационных технологий", - заявил он в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС), проходящего в пятницу в формате видеосвязи.
По его мнению, это будет способствовать укреплению деловых связей, а также координации стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года и национального плана экономического и и социального развития Кубы до 2030 года.
Президент Кубы подтвердил твердую приверженность своей страны активному участию в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября, 16:13
Лавров сравнил первый визит вице-премьера Кубы в Москву с первой любовью
 
ГаванаКубаЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзВЕЭСМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи