Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/krym-1763208942.html
В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев
В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев - РИА Новости, 10.12.2021
В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев
В Крыму ужесточили COVID-требования для въезжающих через государственную границу иностранцев, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T20:05
2021-12-10T20:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму ужесточили COVID-требования для въезжающих через государственную границу иностранцев, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства при пересечении госграницы необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за два дня до прибытия.Кроме того, иностранцам предстоит в пунктах пропуска заполнить анкету и дополнительно пройти тестирование на COVID-19."Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - говорится в документе.Иностранные студенты, приезжающим в Крым, необходимо пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за два дня до прибытия и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.Кроме того, согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Гонконга предстоит находиться в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
20:05 10.12.2021
 
В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев

Власти Крыма ужесточили требования для въезжающих иностранцев

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму ужесточили COVID-требования для въезжающих через государственную границу иностранцев, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.
В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства при пересечении госграницы необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за два дня до прибытия.
Кроме того, иностранцам предстоит в пунктах пропуска заполнить анкету и дополнительно пройти тестирование на COVID-19.
"Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - говорится в документе.
Иностранные студенты, приезжающим в Крым, необходимо пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за два дня до прибытия и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.
Кроме того, согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Гонконга предстоит находиться в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи