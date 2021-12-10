https://ria.ru/20211210/krym-1763208942.html

В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев

В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев - РИА Новости, 10.12.2021

В Крыму ужесточили требования для въезжающих иностранцев

В Крыму ужесточили COVID-требования для въезжающих через государственную границу иностранцев, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:05

2021-12-10T20:05

2021-12-10T20:05

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россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. В Крыму ужесточили COVID-требования для въезжающих через государственную границу иностранцев, соответствующие изменения внесены в указ главы республики о режиме повышений готовности.В частности, иностранным гражданам и лицам без гражданства при пересечении госграницы необходимо иметь при себе медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за два дня до прибытия.Кроме того, иностранцам предстоит в пунктах пропуска заполнить анкету и дополнительно пройти тестирование на COVID-19."Решение о необходимости дополнительного тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта при осуществлении санитарно-карантинного контроля", - говорится в документе.Иностранные студенты, приезжающим в Крым, необходимо пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за два дня до прибытия и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.Кроме того, согласно указу лицам, прибывшим из ряда государств Африки и Гонконга предстоит находиться в режиме изоляции в условиях инфекционного стационара или обсерватора в течение 14 календарных дней со дня прибытия в РФ для непрерывного медицинского наблюдения и ежедневного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии