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Мордовскую учительницу, кравшую у детей украшения, осудили условно
Мордовскую учительницу, кравшую у детей украшения, осудили условно - РИА Новости, 10.12.2021
Мордовскую учительницу, кравшую у детей украшения, осудили условно
Учительница из Мордовии, укравшая у 10 детей ювелирные украшения, а у родителей – деньги, осуждена на 3 года условно, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:34
2021-12-10T12:34
происшествия
образование - общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика мордовия
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Учительница из Мордовии, укравшая у 10 детей ювелирные украшения, а у родителей – деньги, осуждена на 3 года условно, сообщается на сайте МВД РФ.Как установлено в ходе предварительного следствия, 28-летний педагог одной из школ в городе Рузаевка во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Обвиняемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения она сдавала в ломбарды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей. В отношении учителя были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).Кроме того, сообщается на сайте МВД РФ, женщина обвинялась в четырех фактах краж денег у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей. Также установлена причастность обвиняемой к краже денег из квартиры местных жителей. В июне 2020 года, занимаясь репетиторством с ребенком, она увидела, где хозяева жилища хранят наличность. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей."В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб. По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что учительница была уволена из школы.
https://ria.ru/20211207/prigovor-1762513725.html
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происшествия, образование - общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика мордовия, россия
12:34 10.12.2021
 
Мордовскую учительницу, кравшую у детей украшения, осудили условно

Мордовскую учительницу, кравшую украшения у детей и деньги у их родителей, осудили условно

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
Скульптура Фемида у входа в здание Красноярского краевого суда - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Учительница из Мордовии, укравшая у 10 детей ювелирные украшения, а у родителей – деньги, осуждена на 3 года условно, сообщается на сайте МВД РФ.
Как установлено в ходе предварительного следствия, 28-летний педагог одной из школ в городе Рузаевка во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Обвиняемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения она сдавала в ломбарды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей. В отношении учителя были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
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Кроме того, сообщается на сайте МВД РФ, женщина обвинялась в четырех фактах краж денег у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей. Также установлена причастность обвиняемой к краже денег из квартиры местных жителей. В июне 2020 года, занимаясь репетиторством с ребенком, она увидела, где хозяева жилища хранят наличность. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.
"В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб. По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что учительница была уволена из школы.
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