Мордовскую учительницу, кравшую у детей украшения, осудили условно
Мордовскую учительницу, кравшую украшения у детей и деньги у их родителей, осудили условно
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСкульптура "Фемида" у входа в здание Красноярского краевого суда
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Учительница из Мордовии, укравшая у 10 детей ювелирные украшения, а у родителей – деньги, осуждена на 3 года условно, сообщается на сайте МВД РФ.
Как установлено в ходе предварительного следствия, 28-летний педагог одной из школ в городе Рузаевка во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Обвиняемая завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме. Похищенные ювелирные украшения она сдавала в ломбарды. Ущерб, причиненный 10 потерпевшим, составил более 170 тысяч рублей. В отношении учителя были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).
Кроме того, сообщается на сайте МВД РФ, женщина обвинялась в четырех фактах краж денег у родителей учеников. Под предлогом сбора наличности на страхование детей, покупку рабочих тетрадей и другие нужды класса она совершила хищение 59 тысяч рублей. Также установлена причастность обвиняемой к краже денег из квартиры местных жителей. В июне 2020 года, занимаясь репетиторством с ребенком, она увидела, где хозяева жилища хранят наличность. Воспользовавшись моментом, педагог похитила 42 тысячи рублей.
"В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину она признала полностью и частично возместила причиненный ущерб. По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что учительница была уволена из школы.