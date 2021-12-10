Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/krasnoyarsk-1763109792.html
Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска
Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска - РИА Новости, 10.12.2021
Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска
Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили подготовку к празднованию 400-летнего... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:18
2021-12-10T13:18
общество
красноярск
красноярский край
москва
александр усс
александр новак
сергей еремин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/48/989274877_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_fe164cd0a83529fe7c9e316ace7b7ca4.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили подготовку к празднованию 400-летнего юбилея Красноярска, которое состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.По ее данным, совещание состоялось в Москве под руководством вице-премьера. В совещании также участвовали мэр Красноярска Сергей Ерёмин, представители Минкультуры России и бизнеса.Подготовка к празднованию ведется согласно указу президента России "О праздновании 400-летия основания г. Красноярска". Проведение торжественных мероприятий в краевой столице намечено на 2028 год. На совещании был представлен план развития города на ближайшую и долгосрочную перспективу, в том числе обсуждалась реализация потенциальных проектов к юбилею города.Новак отметил, что Красноярский край сегодня – один из лидеров среди российских субъектов по основным социально-экономическим показателям, при этом региону требуется внимание и инвестиции для дальнейшего развития."Регион отличается высоким экономическим развитием... Край стал одним из флагманов нефтяной промышленности России. Это огромная территория, развитие которой и повышение уровня жизни местного населения во многом зависит от активности властей, местного бизнеса, его социальной ответственности. Считаю, что празднование такого важного события, как 400-летие города, способно объединить вокруг себя множество участников как со стороны бизнеса, так и его жителей", – подчеркнул вице-премьер.В пресс-службе отметили, что будет сформирован план, включающий реконструкцию и ремонт, строительство новых инфраструктурных и культурных объектов."Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития всего края, поэтому придаем этому событию особое значение. В рамках стратегического мастер-плана будут реализованы проекты по развитию городской среды и экономики. Это освоение бывших промплощадок, ликвидация ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация транспортной системы и многое другое", - отметил Усс.К празднованию 400-летия будет подготовлен перечень краевых проектов, концепция празднования, программа по благоустройству и инфраструктурному развитию города. Празднование юбилея города будет включать проведение не только торжеств, но и международных форумов и конференций, цикла кинопоказов, спортивных и туристических мероприятий.На данный момент завершен сбор предложений жителей Красноярска и их идей по развитию города. Предложения лягут в основу мероприятий по подготовке к празднованию юбилея краевой столицы, а конкретные идеи по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.
https://ria.ru/20211201/krasnoyarsk-1761628038.html
https://ria.ru/20211130/zadachi-1761461487.html
https://ria.ru/20211207/gospitali-1762597097.html
красноярск
красноярский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98927/48/989274877_114:0:1886:1329_1920x0_80_0_0_141f9ff6428a685318e6a1448d36de10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, красноярск, красноярский край, москва, александр усс, александр новак, сергей еремин, россия
13:18 10.12.2021
 
Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска

Вице-премьер Новак и губернатор Усс обсудили подготовку к 400-летнему юбилею Красноярска

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили подготовку к празднованию 400-летнего юбилея Красноярска, которое состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.
По ее данным, совещание состоялось в Москве под руководством вице-премьера. В совещании также участвовали мэр Красноярска Сергей Ерёмин, представители Минкультуры России и бизнеса.
Губернатор Александр Усс открыл лестницу на Торгашинском хребте - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 17:07Туризм
В Красноярске открыли самую длинную лестницу в России
Подготовка к празднованию ведется согласно указу президента России "О праздновании 400-летия основания г. Красноярска". Проведение торжественных мероприятий в краевой столице намечено на 2028 год. На совещании был представлен план развития города на ближайшую и долгосрочную перспективу, в том числе обсуждалась реализация потенциальных проектов к юбилею города.
Новак отметил, что Красноярский край сегодня – один из лидеров среди российских субъектов по основным социально-экономическим показателям, при этом региону требуется внимание и инвестиции для дальнейшего развития.
"Регион отличается высоким экономическим развитием... Край стал одним из флагманов нефтяной промышленности России. Это огромная территория, развитие которой и повышение уровня жизни местного населения во многом зависит от активности властей, местного бизнеса, его социальной ответственности. Считаю, что празднование такого важного события, как 400-летие города, способно объединить вокруг себя множество участников как со стороны бизнеса, так и его жителей", – подчеркнул вице-премьер.
Вид на Красноярск с Караульной горы
30 ноября, 14:48
В Красноярском крае направят средства на социально значимые задачи
В пресс-службе отметили, что будет сформирован план, включающий реконструкцию и ремонт, строительство новых инфраструктурных и культурных объектов.
"Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития всего края, поэтому придаем этому событию особое значение. В рамках стратегического мастер-плана будут реализованы проекты по развитию городской среды и экономики. Это освоение бывших промплощадок, ликвидация ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация транспортной системы и многое другое", - отметил Усс.
К празднованию 400-летия будет подготовлен перечень краевых проектов, концепция празднования, программа по благоустройству и инфраструктурному развитию города. Празднование юбилея города будет включать проведение не только торжеств, но и международных форумов и конференций, цикла кинопоказов, спортивных и туристических мероприятий.
На данный момент завершен сбор предложений жителей Красноярска и их идей по развитию города. Предложения лягут в основу мероприятий по подготовке к празднованию юбилея краевой столицы, а конкретные идеи по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 16:36Распространение коронавируса
Красноярскому краю нужны три инфекционных госпиталя, заявил губернатор
 
ОбществоКрасноярскКрасноярский крайМоскваАлександр УссАлександр НовакСергей ЕреминРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи