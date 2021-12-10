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Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска

Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска - РИА Новости, 10.12.2021

Новак и Усс обсудили подготовку к 400-летию Красноярска

Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили подготовку к празднованию 400-летнего... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:18

2021-12-10T13:18

2021-12-10T13:18

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КРАСНОЯРСК, 10 дек – РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Красноярского края Александр Усс обсудили подготовку к празднованию 400-летнего юбилея Красноярска, которое состоится в 2028 году, сообщает пресс-служба губернатора региона.По ее данным, совещание состоялось в Москве под руководством вице-премьера. В совещании также участвовали мэр Красноярска Сергей Ерёмин, представители Минкультуры России и бизнеса.Подготовка к празднованию ведется согласно указу президента России "О праздновании 400-летия основания г. Красноярска". Проведение торжественных мероприятий в краевой столице намечено на 2028 год. На совещании был представлен план развития города на ближайшую и долгосрочную перспективу, в том числе обсуждалась реализация потенциальных проектов к юбилею города.Новак отметил, что Красноярский край сегодня – один из лидеров среди российских субъектов по основным социально-экономическим показателям, при этом региону требуется внимание и инвестиции для дальнейшего развития."Регион отличается высоким экономическим развитием... Край стал одним из флагманов нефтяной промышленности России. Это огромная территория, развитие которой и повышение уровня жизни местного населения во многом зависит от активности властей, местного бизнеса, его социальной ответственности. Считаю, что празднование такого важного события, как 400-летие города, способно объединить вокруг себя множество участников как со стороны бизнеса, так и его жителей", – подчеркнул вице-премьер.В пресс-службе отметили, что будет сформирован план, включающий реконструкцию и ремонт, строительство новых инфраструктурных и культурных объектов."Мы рассматриваем подготовку к празднованию 400-летия Красноярска как дополнительный стимул для развития всего края, поэтому придаем этому событию особое значение. В рамках стратегического мастер-плана будут реализованы проекты по развитию городской среды и экономики. Это освоение бывших промплощадок, ликвидация ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, модернизация транспортной системы и многое другое", - отметил Усс.К празднованию 400-летия будет подготовлен перечень краевых проектов, концепция празднования, программа по благоустройству и инфраструктурному развитию города. Празднование юбилея города будет включать проведение не только торжеств, но и международных форумов и конференций, цикла кинопоказов, спортивных и туристических мероприятий.На данный момент завершен сбор предложений жителей Красноярска и их идей по развитию города. Предложения лягут в основу мероприятий по подготовке к празднованию юбилея краевой столицы, а конкретные идеи по преобразованию облика города станут основой для разработки проектов в рамках стратегического мастер-плана Красноярска до 2035 года.

https://ria.ru/20211201/krasnoyarsk-1761628038.html

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