https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763142973.html

Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова

Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 10.12.2021

Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова

Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась в трех регионах России, стала лучше в 12 субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T15:33

2021-12-10T15:33

2021-12-10T15:34

распространение коронавируса

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась в трех регионах России, стала лучше в 12 субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в 3 субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах", - цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По ее словам, улучшение наблюдается в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.

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2021

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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия