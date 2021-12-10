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Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова
Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова - РИА Новости, 10.12.2021
Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова
Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась в трех регионах России, стала лучше в 12 субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:33
2021-12-10T15:33
2021-12-10T15:34
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 осложнилась в трех регионах России, стала лучше в 12 субъектах страны, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Согласно индикации на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф, учитывающей комплексную оценку ситуации, обстановка осложнилась в 3 субъектах Российской Федерации. Это Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея, Чеченская Республика. В то же время улучшение мы видим в 12 регионах", - цитируют Голикову в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По ее словам, улучшение наблюдается в Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Томской, Челябинской областях, Республике Калмыкия, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Башкирии, Кабардино-Балкарии и Чукотском автономном округе.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия
15:33 10.12.2021 (обновлено: 15:34 10.12.2021)
Ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: ситуация с COVID-19 осложнилась в трех регионах, стала лучше в 12