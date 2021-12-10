https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763091982.html
В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 800 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:02
2021-12-10T12:02
2021-12-10T12:02
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 800 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 576 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3477 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 800 человек. На ИВЛ находятся 576 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 3372 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 805 490. В столице скончались 89 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 800 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 576