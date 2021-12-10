https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763089295.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 10.12.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Калмыкии, он составляет 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:49

2021-12-10T11:49

2021-12-10T11:49

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован за минувшие сутки в Калмыкии, он составляет 0,06%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,06%; 2. Республика Алтай - 0,13%, 3. Республика Тыва - 0,16%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763088726.html

республика алтай

республика калмыкия

россия

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общество, республика алтай, республика калмыкия, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии