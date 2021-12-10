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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763088469.html
В России за сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 10.12.2021
В России за сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19
В России третий день подряд фиксируют менее 31 тысячи случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:46
2021-12-10T13:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В России третий день подряд фиксируют менее 31 тысячи случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба."Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 873 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2261 (7,3 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 30 209 инфицированных, темп прироста, как и в два предыдущих дня, остается на уровне 0,31 процента. Умерли 1176 человек (днем ранее — 1181), выписались после лечения — 35 657.Больше всего новых случаев в Москве — 3477 (днем ранее было 2948), Санкт-Петербурге — 2267, Подмосковье — 1712, Самарской области — 746, Красноярском крае — 733, Краснодарском — 693, Пермском — 688, Воронежской области — 682, Свердловской — 663, Ростовской — 654.Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 13, а в Калмыкии — 20.В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 956 679 человек, из них 287 180 скончались, 8 673 518 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:46 10.12.2021 (обновлено: 13:02 10.12.2021)
 
В России за сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 30 873 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В России третий день подряд фиксируют менее 31 тысячи случаев COVID-19 — на уровне середины октября, следует из данных оперативного штаба.
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 873 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2261 (7,3 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
09:54Распространение коронавируса
Врач назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
Накануне зарегистрировали 30 209 инфицированных, темп прироста, как и в два предыдущих дня, остается на уровне 0,31 процента. Умерли 1176 человек (днем ранее — 1181), выписались после лечения — 35 657.
Больше всего новых случаев в Москве — 3477 (днем ранее было 2948), Санкт-Петербурге — 2267, Подмосковье — 1712, Самарской области — 746, Красноярском крае — 733, Краснодарском — 693, Пермском — 688, Воронежской области — 682, Свердловской — 663, Ростовской — 654.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 13, а в Калмыкии — 20.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 956 679 человек, из них 287 180 скончались, 8 673 518 пациентов вылечились.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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