11:46 10.12.2021 (обновлено: 13:02 10.12.2021)
В России за сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19
В России за сутки выявили 30 873 новых случая заражения коронавирусом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
"Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 873 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2261 (7,3 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 30 209 инфицированных, темп прироста, как и в два предыдущих дня, остается на уровне 0,31 процента. Умерли 1176 человек (днем ранее — 1181), выписались после лечения — 35 657.
Больше всего новых случаев в Москве — 3477 (днем ранее было 2948), Санкт-Петербурге — 2267, Подмосковье — 1712, Самарской области — 746, Красноярском крае — 733, Краснодарском — 693, Пермском — 688, Воронежской области — 682, Свердловской — 663, Ростовской — 654.
Минимальный показатель отмечен на Чукотке — семь заболевших, в Ненецком автономном округе их 13, а в Калмыкии — 20.
В целом за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 956 679 человек, из них 287 180 скончались, 8 673 518 пациентов вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.