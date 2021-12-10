https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763067121.html

Назван самый опасный сценарий эволюции коронавируса

Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021

Назван самый опасный сценарий эволюции коронавируса

Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с "URA.RU" рассказал врач... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:54

2021-12-10T09:54

2021-12-10T09:54

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

владимир болибок

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с "URA.RU" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 925 806, из них 286 004 пациентов умерли, 8 637 861 – выздоровели.По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.

https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок