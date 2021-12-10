Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211210/koronavirus-1763067121.html
Назван самый опасный сценарий эволюции коронавируса
Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса - РИА Новости, 10.12.2021
Назван самый опасный сценарий эволюции коронавируса
Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с "URA.RU" рассказал врач... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:54
2021-12-10T09:54
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир болибок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_2ca26cd6862a004fadac3758d06c3754.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с "URA.RU" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 925 806, из них 286 004 пациентов умерли, 8 637 861 – выздоровели.По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585867325_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_698d38aaa505481f2efb0b3780641511.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок
09:54 10.12.2021
 
Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса

Врач Болибок: атака коронавируса на T-лимфоциты приведет к самой опасной мутации COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19
Госпиталь для больных COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Атака коронавируса на определенные клетки иммунной системы приведет к самой опасной мутации COVID-19. Об это в беседе с "URA.RU" рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
По словам специалиста, речь идет о скрещивании коронавируса с клетками ВИЧ, который также относится к РНК-вирусам.
"Если коронавирус научится атаковать T-лимфоциты, то он сможет "выключать" иммунную систему, и человек тогда в принципе не сможет выздороветь", — пояснил медик.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 9 925 806, из них 286 004 пациентов умерли, 8 637 861 – выздоровели.
Люди в защитных масках - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 10:36Распространение коронавируса
Гейтс назвал дату окончания пандемии коронавируса
По последним данным ВОЗ, насчитывается 267 миллионов инфицированных, 5,2 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Болибок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизма
10:22Генерал назвал основные угрозы для России
10:17Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
10:17В Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом
10:15В России подтвердили четыре случая омикрон-штамма
10:13Трамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательстве
10:08Дело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до суда
10:03Пострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд
09:58В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливе
09:54Вирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавируса
09:49На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского
09:47Житель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой
09:47"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимости
09:42Жителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи брата
09:39Судно "Академик Иоффе" прибыло в порт Калининграда
09:30Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
09:30"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"
09:29Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян
09:20В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждением
09:19Омбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи
Лента новостейМолния
В Приморье провели спецоперацию в колонии против экстремизмаГенерал назвал основные угрозы для РоссииРоссийского политолога Нарочницкую не пустили в МолдавиюВ Якутии организатор финансовой пирамиды предстанет перед судомВ России подтвердили четыре случая омикрон-штаммаТрамп обматерил Нетаньяху и обвинил его в предательствеДело об убийстве студентки из США в Нижегородской области дошло до судаПострадавший от "гаванского синдрома" сотрудник Госдепа США подал в суд В Крыму заявили о способности не допустить провокаций в Керченском проливеВирусолог назвал самый опасный сценарий эволюции коронавирусаНа Украине назвали главную ошибку в жизни ЗеленскогоЖитель Владивостока пойдет под суд за нападение с ножом на фельдшера скорой"Ъ" сообщил о планах Минстроя создать ГИС для рынка аренды недвижимостиЖителя Архангельска осудили на 16 лет за покушение на убийство семьи братаСудно "Академик Иоффе" прибыло в порт КалининградаМинтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе"Роскосмос" назвал дату пуска ракеты "Протон-М"Аппарат омбудсмена с 2016 года восстановил права более 3 миллионов россиян В Крыму назвали резолюцию ГА ООН по милитаризации сплошным заблуждениемОмбудсмен назвала число обращений по вопросам психиатрической помощи