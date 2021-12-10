https://ria.ru/20211210/korabl-1763184858.html

В Госдуме отреагировали на инцидент с украинским кораблем

В Госдуме отреагировали на инцидент с украинским кораблем - РИА Новости, 10.12.2021

В Госдуме отреагировали на инцидент с украинским кораблем

Первый замглавы комитета по обороне ГД Алексей Журавлев, комментируя инцидент в Керченском проливе с украинским кораблем "Донбасс", заявил, что Запад, который... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:51

2021-12-10T17:51

2021-12-10T17:51

в мире

киев

сша

джо байден

владимир зеленский

алексей журавлев

военно-морские силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763075753_0:8:3155:1783_1920x0_80_0_0_42c93d978aeebc502263fee230ee6813.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый замглавы комитета по обороне ГД Алексей Журавлев, комментируя инцидент в Керченском проливе с украинским кораблем "Донбасс", заявил, что Запад, который поставляет Киеву оружие, несет ответственность за действия "своих украинских марионеток".ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров."Безусловно, вчерашние события показали – Украина опасна. Вот так на ровном месте поставить под угрозу мир в регионе – это надо уметь. И Запад, накачивающий Киев оружием, несет за действия своих марионеток прямую ответственность… Конечно, не вызывает сомнений, что украинская власть заинтересована в том, чтобы развязать конфликт между Западом и Россией. Не "войну слов", а настоящий кровавый конфликт. То, что для этого, возможно, придется пожертвовать несколькими десятками жизней украинских солдат (а на "Донбассе" могло располагаться до 145 человек), никого в Киеве не остановит", - заявил Журавлев РИА Новости.По его словам, диалог президентов РФ и США и последовавшие за ним сигналы из Вашингтона – "от анонимных утечек про готовность США надавить на Киев в вопросе автономии Донбасса и слов Байдена о том, что воевать за Украину никто не собирается, до "сливов" о том, что в вопросе ввода новых санкций против нашей страны американцы будут руководствоваться тем, вырастут из-за них в США цены на бензин или нет" – ясно показали, что всерьез интересы Украины никого на Западе не интересуют."Поэтому не исключено, что несостоявшийся прорыв "Донбасса" - своего рода жест отчаяния со стороны Киева. Попытка, если угодно, сорваться с поводка. Но, судя по всему, пока еще поводок, на котором держат украинскую власть, достаточно крепок… Что именно происходило в голове комик-президента Зеленского, мы не знаем. С чего вдруг он решил подражать своему предшественнику Порошенко, который, как известно, затеял провокацию в Керченском проливе для введения военного положения и срыва выборов. Порошенко на Западе за это по головке не погладили и заменили на новую фигуру. Возможно, и для Зеленского это станет началом конца", - добавил он.Инцидент с "Донбассом" – не первый, который произошел с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763170957.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763097390.html

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, алексей журавлев , военно-морские силы украины, россия