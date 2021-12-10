Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/korabl-1763093845.html
Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию
Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию - РИА Новости, 10.12.2021
Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию
Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:14
2021-12-10T12:14
в мире
сша
севастополь
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
сергей горбачев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763075753_0:8:3155:1783_1920x0_80_0_0_42c93d978aeebc502263fee230ee6813.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, секретарь военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев."С учетом того, что украинские моряки на связь не выходили, на запросы российских пограничников не отвечали, можно предположить, что они хотели соблюсти принцип скрытности в своих действиях. А это создает угрозу мореплаванию в таком интенсивном и специфическом районе", - сказал РИА Новости Горбачев.Во-первых, по его словам, Азовское море имеет малую глубину, а во-вторых, сейчас зимний период, когда не очень благоприятные условия для мореплавания."Принято всегда отвечать, есть такой шестнадцатый международный канал, на чьи-то запросы. Этот канал предполагает свободное общение, но украинские моряки уклонились от подобного действия. Это показатель низкой морской культуры. Азовское море – это море двух государств, и моряки должны уважительно относиться друг к другу", - сказал Горбачев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211210/korabl-1763089010.html
https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html
сша
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763075753_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_5b4fa47dd83387871c640367c419735e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, севастополь, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, сергей горбачев, россия
12:14 10.12.2021
 
Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию

Капитан I ранга запаса Горбачев: Украина поставила под угрозу мореплавание в Азовском море

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКатер береговой охраны в Керченском проливе
Катер береговой охраны в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, секретарь военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.
"С учетом того, что украинские моряки на связь не выходили, на запросы российских пограничников не отвечали, можно предположить, что они хотели соблюсти принцип скрытности в своих действиях. А это создает угрозу мореплаванию в таком интенсивном и специфическом районе", - сказал РИА Новости Горбачев.
Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 11:48
Депутат отреагировал на ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе
Во-первых, по его словам, Азовское море имеет малую глубину, а во-вторых, сейчас зимний период, когда не очень благоприятные условия для мореплавания.
"Принято всегда отвечать, есть такой шестнадцатый международный канал, на чьи-то запросы. Этот канал предполагает свободное общение, но украинские моряки уклонились от подобного действия. Это показатель низкой морской культуры. Азовское море – это море двух государств, и моряки должны уважительно относиться друг к другу", - сказал Горбачев.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 08:33
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой
 
В миреСШАСевастопольДжо БайденВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныСергей ГорбачевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи