https://ria.ru/20211210/korabl-1763093845.html

Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию

Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию - РИА Новости, 10.12.2021

Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию

Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:14

2021-12-10T12:14

2021-12-10T12:14

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джо байден

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

сергей горбачев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, секретарь военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев."С учетом того, что украинские моряки на связь не выходили, на запросы российских пограничников не отвечали, можно предположить, что они хотели соблюсти принцип скрытности в своих действиях. А это создает угрозу мореплаванию в таком интенсивном и специфическом районе", - сказал РИА Новости Горбачев.Во-первых, по его словам, Азовское море имеет малую глубину, а во-вторых, сейчас зимний период, когда не очень благоприятные условия для мореплавания."Принято всегда отвечать, есть такой шестнадцатый международный канал, на чьи-то запросы. Этот канал предполагает свободное общение, но украинские моряки уклонились от подобного действия. Это показатель низкой морской культуры. Азовское море – это море двух государств, и моряки должны уважительно относиться друг к другу", - сказал Горбачев.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763089010.html

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в мире, сша, севастополь, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, сергей горбачев, россия