Эксперт назвал инцидент с украинским кораблем угрозой мореплаванию
Капитан I ранга запаса Горбачев: Украина поставила под угрозу мореплавание в Азовском море
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Украина, направив свой корабль к Керченскому проливу, поставила под угрозу мореплавание в Азовском море, заявил РИА Новости директор института стран СНГ в Севастополе, секретарь военно-научного общества Черноморского флота, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.
"С учетом того, что украинские моряки на связь не выходили, на запросы российских пограничников не отвечали, можно предположить, что они хотели соблюсти принцип скрытности в своих действиях. А это создает угрозу мореплаванию в таком интенсивном и специфическом районе", - сказал РИА Новости Горбачев.
Во-первых, по его словам, Азовское море имеет малую глубину, а во-вторых, сейчас зимний период, когда не очень благоприятные условия для мореплавания.
"Принято всегда отвечать, есть такой шестнадцатый международный канал, на чьи-то запросы. Этот канал предполагает свободное общение, но украинские моряки уклонились от подобного действия. Это показатель низкой морской культуры. Азовское море – это море двух государств, и моряки должны уважительно относиться друг к другу", - сказал Горбачев.
ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.