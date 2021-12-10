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В Госдуме назвали причину инцидента с украинским кораблем в Керченском проливе
Депутат отреагировал на ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021
В Госдуме назвали причину инцидента с украинским кораблем в Керченском проливе
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:48
2021-12-10T11:48
2021-12-10T11:48
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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военно-морские силы украины
дмитрий белик
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал инцидент с украинским кораблем в Керченском проливе."Не думаю, что у Украины был план пересечь российские территориальные воды. Им было интересно, до какой красной линии можно доходить, но российские пограничники очень чётко обозначили свою позицию в нескольких милях от территориальных вод России и потребовали изменить курс", — заявил парламентарий в беседе с RT.По мнению Белика, украинское военное командование решило не доводить ситуацию до "позора 2018 года", когда российские пограничники перехватили корабль соседней страны и задержали моряков."Произошла некоторая провокационная разведка, которая чётко показала: морские пограничные силы России нацелены очень решительно и при необходимости даже не подпустят нарушителя к нашим территориальным водам", — добавил политик.ФСБ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Через некоторое время корабль все же взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Попытка украинского военного корабля войти в Керченский пролив совпала по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, дмитрий белик, керченский пролив, россия
Депутат отреагировал на ситуацию с украинским кораблем в Керченском проливе
Депутат Белик назвал действия корабля ВМС Украины в Керченском проливе провокацией