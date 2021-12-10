https://ria.ru/20211210/korabl-1763064432.html

Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе

Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021

Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе

Судоходство в Керчь-Еникальском канале происходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в минтрансе республики Крым. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:30

2021-12-10T09:30

2021-12-10T09:30

общество

республика крым

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Судоходство в Керчь-Еникальском канале происходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в минтрансе республики Крым."Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

республика крым

керченский пролив

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общество, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив