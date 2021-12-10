https://ria.ru/20211210/korabl-1763064432.html
Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе - РИА Новости, 10.12.2021
Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
Судоходство в Керчь-Еникальском канале происходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в минтрансе республики Крым. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:30
2021-12-10T09:30
2021-12-10T09:30
общество
республика крым
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739731650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51ff7ec0e4ccd4ee2e13116434809e8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Судоходство в Керчь-Еникальском канале происходит в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пятницу в минтрансе республики Крым."Керчь-Еникальский канал работает в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.ФСБ РФ в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского совпал по времени с попыткой украинского военного корабля войти в Керченский пролив. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.Это не первый инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html
республика крым
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/03/1739731650_156:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_6c4793ad0151d57625d49ec4ab9a5b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив
Минтранс Крыма рассказал о ситуации в Керченском проливе
Керчь-Еникальский канал после инцидента с украинским кораблем работает в штатном режиме