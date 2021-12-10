Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763069873.html
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре - РИА Новости, 10.12.2021
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре
Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
туризм
федор конюхов
новости - туризм
туристы
земля
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146457/98/1464579874_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_10bd951b64569cd7d7d15e16050e416b.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре."Ученые на меня выходят сами и предлагают провести опыты. Я хотел подняться на воздушном шаре на 110 километров, потом шар остановится, Земля три раза покрутится подо мной и я начну приземляться. К чему это? Мы сейчас летаем на самолетах из точки "А" в точку "Б". Мы летаем со скоростью 800-1000 километров в час. Хотели на сверхзвуковых самолетах летать, но оказалось слишком опасно. Может быть вернее подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. Это другое мышление", — сказал Конюхов.По его словам, уже есть наработки для этого эксперимента."Одна только проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар при приземлении - это опасно. Подняться - никаких проблем, но и со спуском можно разобраться. Подняться на 110 километров займет 20 минут", — сказал Конюхов.
https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146457/98/1464579874_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_aa204ae6d34d3998355bdd9a15d0d49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федор конюхов, новости - туризм, туристы, земля, туризм
14:21 10.12.2021
 
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре

Федор Конюхов хочет путешествовать на воздушном шаре быстрее, чем на самолете

© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Мортон"Кругосветный полет на воздушном шаре российского путешественника Федора Конюхова
Кругосветный полет на воздушном шаре российского путешественника Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой ГК "Мортон"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре.
"Ученые на меня выходят сами и предлагают провести опыты. Я хотел подняться на воздушном шаре на 110 километров, потом шар остановится, Земля три раза покрутится подо мной и я начну приземляться. К чему это? Мы сейчас летаем на самолетах из точки "А" в точку "Б". Мы летаем со скоростью 800-1000 километров в час. Хотели на сверхзвуковых самолетах летать, но оказалось слишком опасно. Может быть вернее подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. Это другое мышление", — сказал Конюхов.
По его словам, уже есть наработки для этого эксперимента.
"Одна только проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар при приземлении - это опасно. Подняться - никаких проблем, но и со спуском можно разобраться. Подняться на 110 километров займет 20 минут", — сказал Конюхов.
Российский путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
03:44Туризм
Конюхов рассказал, чем питается в путешествиях
 
ТуризмФедор КонюховНовости - ТуризмтуристыЗемляТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи