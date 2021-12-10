https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763069873.html
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре - РИА Новости, 10.12.2021
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре
Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
2021-12-10T14:21
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре."Ученые на меня выходят сами и предлагают провести опыты. Я хотел подняться на воздушном шаре на 110 километров, потом шар остановится, Земля три раза покрутится подо мной и я начну приземляться. К чему это? Мы сейчас летаем на самолетах из точки "А" в точку "Б". Мы летаем со скоростью 800-1000 километров в час. Хотели на сверхзвуковых самолетах летать, но оказалось слишком опасно. Может быть вернее подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. Это другое мышление", — сказал Конюхов.По его словам, уже есть наработки для этого эксперимента."Одна только проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар при приземлении - это опасно. Подняться - никаких проблем, но и со спуском можно разобраться. Подняться на 110 километров займет 20 минут", — сказал Конюхов.
https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html
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РИА Новости
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федор конюхов, новости - туризм, туристы, земля, туризм
Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре
Федор Конюхов хочет путешествовать на воздушном шаре быстрее, чем на самолете
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре.
"Ученые на меня выходят сами и предлагают провести опыты. Я хотел подняться на воздушном шаре на 110 километров, потом шар остановится, Земля три раза покрутится подо мной и я начну приземляться. К чему это? Мы сейчас летаем на самолетах из точки "А" в точку "Б". Мы летаем со скоростью 800-1000 километров в час. Хотели на сверхзвуковых самолетах летать, но оказалось слишком опасно. Может быть вернее подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. Это другое мышление", — сказал Конюхов.
По его словам, уже есть наработки для этого эксперимента.
"Одна только проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар при приземлении - это опасно. Подняться - никаких проблем, но и со спуском можно разобраться. Подняться на 110 километров займет 20 минут", — сказал Конюхов.