https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763069873.html

Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре

Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре - РИА Новости, 10.12.2021

Федор Конюхов рассказал о самых быстрых полетах на воздушном шаре

Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T14:21

2021-12-10T14:21

2021-12-10T14:21

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Известный российский путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, как можно быстро добраться до другой точки мира на воздушном шаре."Ученые на меня выходят сами и предлагают провести опыты. Я хотел подняться на воздушном шаре на 110 километров, потом шар остановится, Земля три раза покрутится подо мной и я начну приземляться. К чему это? Мы сейчас летаем на самолетах из точки "А" в точку "Б". Мы летаем со скоростью 800-1000 километров в час. Хотели на сверхзвуковых самолетах летать, но оказалось слишком опасно. Может быть вернее подняться и подождать, пока нужная точка Земли сама к тебе прилетит, то есть планета под тобой провернется. Это другое мышление", — сказал Конюхов.По его словам, уже есть наработки для этого эксперимента."Одна только проблема при приземлении. Воздушные течения могут срезать шар при приземлении - это опасно. Подняться - никаких проблем, но и со спуском можно разобраться. Подняться на 110 километров займет 20 минут", — сказал Конюхов.

https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763055023.html

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