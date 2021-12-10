https://ria.ru/20211210/konyukhov-1763054283.html

Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия

Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия - РИА Новости, 10.12.2021

Конюхов рассказал, откуда берет деньги на путешествия

Путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, откуда он берет деньги на поездки: его единственный источник дохода - картины, он написал около трех тысяч... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T03:22

2021-12-10T03:22

2021-12-10T03:22

общество

москва

федор конюхов

российская академия художеств

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов рассказал РИА Новости, откуда он берет деньги на поездки: его единственный источник дохода - картины, он написал около трех тысяч полотен.Конюхов 12 декабря отметит 70-летие.Он уточнил, что написал порядка трех тысяч картин, большинство из которых находятся в частных коллекциях.Конюхова в 1983 году приняли в Союз художников СССР, с 1996 года - член Московского союза художников, секция "Графика", с 2001 года также состоит в секции МСХ "Скульптура". Академик Российской академии художеств. Награжден Золотой медалью Российской академии художеств.

https://ria.ru/20210921/konyukhov-1751211644.html

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общество, москва, федор конюхов, российская академия художеств, россия