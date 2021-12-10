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В Самарской области конкурс "Студент года" собрал более 1000 студентов
В Самарской области конкурс "Студент года" собрал более 1000 студентов - РИА Новости, 22.12.2021
В Самарской области конкурс "Студент года" собрал более 1000 студентов
Более тысячи студентов участвовали в конкурсе "Студент года" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-10T16:11
2021-12-22T16:22
самарская область
дмитрий азаров
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САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Более тысячи студентов участвовали в конкурсе "Студент года" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства области.В торжественной церемонии награждения юбилейного 10-го конкурса принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2021" проводится с 2012 года. Его главная цель — выявление и поощрение лучших студентов образовательных организаций, студенческих объединений за достижения, направленные на развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности. "Студент года" — один из самых престижных конкурсов в студенческой среде региона, с 2015 года он является региональным этапом одноименной российской национальной премии. За 10 лет в областном конкурсе приняли участие более 3000 обучающихся региональных вузов и ссузов.В 2021 году на конкурс было подано 1565 заявок, к отбору допустили 1011 участников. Это стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет.Кроме того, установлен рекорд по количеству образовательных организаций — в заочном этапе участвовали представители 80 учреждений.Как и в прошлые годы, участников, прошедших первый этап, ждала презентация перед жюри на очном этапе, который прошел в формате 3-х дневного выезда с насыщенной конкурсной, творческой и образовательной программами. Ключевым событием выезда стало открытие клуба "Студента года". По итогам очного этапа было определено чуть более 100 номинантов. Имена победителей конкурса "Студент года 2021" объявили в "МТЛ Арене".Глава региона подчеркнул, что среди участников конкурса нет проигравших. "Конкурс призван объединять людей творческих, небезразличных ко всему происходящему. Каждый из вас, кто сделал этот шаг, вышел из зоны комфорта, заявил о своих амбициях – уже чего-то достиг. Каждый из вас имеет достижения в учебе, спорте, научной деятельности, творчестве, общественной жизни. Вы уже все победители, с чем я вас и поздравляю!", — сказал Азаров.
https://ria.ru/20211208/vaktsinatsiya-1762789777.html
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самарская область, дмитрий азаров
16:11 10.12.2021 (обновлено: 16:22 22.12.2021)
 

В Самарской области конкурс "Студент года" собрал более 1000 студентов

CC BY 4.0 / правительство Самарской области / Губернатор Самарской Области Дмитрий Азаров на церемонии награждения по итогам конкурса "Студент года"
Губернатор Самарской Области Дмитрий Азаров на церемонии награждения по итогам конкурса Студент года - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
CC BY 4.0 / правительство Самарской области /
Читать ria.ru в
САМАРА, 10 дек – РИА Новости. Более тысячи студентов участвовали в конкурсе "Студент года" в Самарской области, сообщает пресс-служба правительства области.
В торжественной церемонии награждения юбилейного 10-го конкурса принял участие Губернатор Дмитрий Азаров.
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Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2021" проводится с 2012 года. Его главная цель — выявление и поощрение лучших студентов образовательных организаций, студенческих объединений за достижения, направленные на развитие науки, спорта, культуры, творчества, образования, общественной и волонтерской деятельности. "Студент года" — один из самых престижных конкурсов в студенческой среде региона, с 2015 года он является региональным этапом одноименной российской национальной премии. За 10 лет в областном конкурсе приняли участие более 3000 обучающихся региональных вузов и ссузов.
В 2021 году на конкурс было подано 1565 заявок, к отбору допустили 1011 участников. Это стало абсолютным рекордом заявочной кампании конкурса за 10 лет.
Кроме того, установлен рекорд по количеству образовательных организаций — в заочном этапе участвовали представители 80 учреждений.
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Как и в прошлые годы, участников, прошедших первый этап, ждала презентация перед жюри на очном этапе, который прошел в формате 3-х дневного выезда с насыщенной конкурсной, творческой и образовательной программами. Ключевым событием выезда стало открытие клуба "Студента года". По итогам очного этапа было определено чуть более 100 номинантов. Имена победителей конкурса "Студент года 2021" объявили в "МТЛ Арене".
"В прошлом году мы не смогли провести церемонию в таком формате из-за санитарно-эпидемиологической ситуации. В этом году благодаря вакцинации и вашей ответственности у нас есть возможность собраться всем вместе в этом зале и провести юбилейную десятую церемонию. Рад, что стоял у истоков этого замечательного события — 10 лет назад я как мэр города Самары поддержал конкурс, который позже стал общерегиональным. И я рад, что конкурс успешно развивается на территории региона - в этот раз был установлен рекорд по количеству заявок", - отметил губернатор, открывая торжественную церемонию.
Глава региона подчеркнул, что среди участников конкурса нет проигравших. "Конкурс призван объединять людей творческих, небезразличных ко всему происходящему. Каждый из вас, кто сделал этот шаг, вышел из зоны комфорта, заявил о своих амбициях – уже чего-то достиг. Каждый из вас имеет достижения в учебе, спорте, научной деятельности, творчестве, общественной жизни. Вы уже все победители, с чем я вас и поздравляю!", — сказал Азаров.
 
Самарская областьДмитрий Азаров
 
 
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