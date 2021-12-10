https://ria.ru/20211210/konkurs-1763085648.html

Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России"

Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.12.2021

Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России"

Церемонией награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года" стартовал форум "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:39

2021-12-10T11:39

2021-12-10T11:39

андрей белоусов

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемонией награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года" стартовал форум "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Старт форума "Сделано в России" в этом году дала торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года". В этом году в награждении приняли участие 13 победителей и 24 призера в 12 номинациях", - сообщает РЭЦ."В этом году в конкурсе "Экспортер года" приняло участие рекордное количество участников - почти 2000 компаний в 12 номинациях. Хочу отметить, что победили в этом конкурсе не только номинанты и лауреаты, но прежде всего страна. Конкурс "Экспортер года" – огромная возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортеры для продвижения товаров и вызовы, барьеры с которыми они сталкиваются. Полученные данные анализируются, обобщаются, выстраиваются новые механизмы работы, которые позволяют упрощать экспортерам выход на международные рынки", - поздравил победителей и призеров первый вице-премьер Андрей Белоусов."В этом году мы трансформировали нашу премию, сделав из нее дискуссионную площадку, где бизнес и власть могут обсудить актуальные вопросы экспортной деятельности. В каждом федеральном округе для победителей и призеров премии мы проводили встречи в режиме "без галстуков" с представителями федеральных министерств, деловых сообществ и, конечно же, экспертов Российского экспортного центра", - отметила в свою очередь глава РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что "мы обсуждали пожелания экспортеров и их требования к действующим мерам поддержки, а также собирали обратную связь по "стоп-факторам", то есть тем административным барьерам, с которыми сталкиваются наши предприниматели при выходе на глобальные рынки".

https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html

https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html

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андрей белоусов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия