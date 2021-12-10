Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211210/konkurs-1763085648.html
Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России"
Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 10.12.2021
Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России"
Церемонией награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года" стартовал форум "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:39
2021-12-10T11:39
андрей белоусов
вероника никишина
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763085557_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_11241363a54427a8d699c0d94282a53a.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемонией награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года" стартовал форум "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Старт форума "Сделано в России" в этом году дала торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года". В этом году в награждении приняли участие 13 победителей и 24 призера в 12 номинациях", - сообщает РЭЦ."В этом году в конкурсе "Экспортер года" приняло участие рекордное количество участников - почти 2000 компаний в 12 номинациях. Хочу отметить, что победили в этом конкурсе не только номинанты и лауреаты, но прежде всего страна. Конкурс "Экспортер года" – огромная возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортеры для продвижения товаров и вызовы, барьеры с которыми они сталкиваются. Полученные данные анализируются, обобщаются, выстраиваются новые механизмы работы, которые позволяют упрощать экспортерам выход на международные рынки", - поздравил победителей и призеров первый вице-премьер Андрей Белоусов."В этом году мы трансформировали нашу премию, сделав из нее дискуссионную площадку, где бизнес и власть могут обсудить актуальные вопросы экспортной деятельности. В каждом федеральном округе для победителей и призеров премии мы проводили встречи в режиме "без галстуков" с представителями федеральных министерств, деловых сообществ и, конечно же, экспертов Российского экспортного центра", - отметила в свою очередь глава РЭЦ Вероника Никишина.Она добавила, что "мы обсуждали пожелания экспортеров и их требования к действующим мерам поддержки, а также собирали обратную связь по "стоп-факторам", то есть тем административным барьерам, с которыми сталкиваются наши предприниматели при выходе на глобальные рынки".
https://ria.ru/20211210/nagrada-1763073667.html
https://ria.ru/20211209/ekspozitsiya-1762903452.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763085557_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_51c071b9034a331df8fd65178e390ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), россия
11:39 10.12.2021
 

Лучших экспортеров страны наградили на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время награждения победителей всероссийского конкурса "Экспортер года" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов во время награждения победителей всероссийского конкурса Экспортер года в рамках Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Церемонией награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года" стартовал форум "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Старт форума "Сделано в России" в этом году дала торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Экспортер года". В этом году в награждении приняли участие 13 победителей и 24 призера в 12 номинациях", - сообщает РЭЦ.
Директор по управлению цифровыми каналами информационной системы Одно окно Иван Высотенко на церемонии награждения премии CIO Awards 2021 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10:44
РЭЦ: платформа "Мой экспорт" получила награду CIO Awards
"В этом году в конкурсе "Экспортер года" приняло участие рекордное количество участников - почти 2000 компаний в 12 номинациях. Хочу отметить, что победили в этом конкурсе не только номинанты и лауреаты, но прежде всего страна. Конкурс "Экспортер года" – огромная возможность увидеть лучшие практики, которые используют экспортеры для продвижения товаров и вызовы, барьеры с которыми они сталкиваются. Полученные данные анализируются, обобщаются, выстраиваются новые механизмы работы, которые позволяют упрощать экспортерам выход на международные рынки", - поздравил победителей и призеров первый вице-премьер Андрей Белоусов.
"В этом году мы трансформировали нашу премию, сделав из нее дискуссионную площадку, где бизнес и власть могут обсудить актуальные вопросы экспортной деятельности. В каждом федеральном округе для победителей и призеров премии мы проводили встречи в режиме "без галстуков" с представителями федеральных министерств, деловых сообществ и, конечно же, экспертов Российского экспортного центра", - отметила в свою очередь глава РЭЦ Вероника Никишина.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 12:19
РЭЦ представит на "Экспо" в Дубае экзоскелеты, роботы и беспилотники
Она добавила, что "мы обсуждали пожелания экспортеров и их требования к действующим мерам поддержки, а также собирали обратную связь по "стоп-факторам", то есть тем административным барьерам, с которыми сталкиваются наши предприниматели при выходе на глобальные рынки".
"И, конечно, мы учтем всю обратную связь при формировании новых инструментов поддержки, отвечающих запросу времени, чтобы каждый экспортер смог нарастить поставки и расширить географию присутствия", — заключила Никишина.
 
Андрей БелоусовВероника НикишинаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового года
02:15В Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в Египет
02:13Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
02:06Премьер Польши выдвинул ультиматум России
02:06"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательство
01:57Медведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у России
01:56Пассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у стола
01:34США хотят участия Германии в новых санкциях против России
01:20Юрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартире
01:20СМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
00:58Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
00:50Медведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТО
00:48Медведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в Донбассе
00:42Медведчук рассказал, зачем Байден позвонил Зеленскому
23:54В Петербурге умер мальчик в стоматологической клинике
23:46В Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи Украине
23:24Пентагон увидел концентрацию российских войск у границ с Украиной
23:23Британцы придумали, как побороть Россию в Арктике
23:21Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
23:19"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи
Лента новостейМолния
Специалист посчитал, насколько подорожает бензин с Нового годаВ Госдуме задумались о введении барьеров для путешествий в ЕгипетБайден поговорил по телефону с новым канцлером ГерманииПремьер Польши выдвинул ультиматум России"Ъ": инспектора Ростехнадзора арестовали за вымогательствоМедведчук выступил за прямую закупку газа Украиной у РоссииПассажиров нижних полок поездов могут обязать уступать место у столаСША хотят участия Германии в новых санкциях против РоссииЮрист объяснила, когда нельзя прописаться в собственной квартиреСМИ назвало вероятную причину смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеКиеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил МедведчукМедведчук заявил, что Украине "не по дороге" с НАТОМедведчук рассказал об "окне возможностей" Зеленского в ДонбассеМедведчук рассказал, зачем Байден позвонил ЗеленскомуВ Петербурге умер мальчик в стоматологической клиникеВ Пентагоне пообещали искать возможности для оборонной помощи УкраинеПентагон увидел концентрацию российских войск у границ с УкраинойБританцы придумали, как побороть Россию в АрктикеКолумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи