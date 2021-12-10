https://ria.ru/20211210/kazni-1763230511.html

Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней

Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней - РИА Новости, 10.12.2021

Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней

Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:21

2021-12-10T23:21

2021-12-10T23:21

в мире

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БОГОТА, 10 дек - РИА Новости. Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных партизан, чтобы получить повышение по службе, сообщил Специальный суд по вопросам мира JEP.По данным JEP, по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. Тела выдавались за убитых в боях партизан Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК, чтобы получить повышение и другие льготы по службе.Специальный суд по вопросам мира в Колумбии был создан в результате мирного соглашения между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC/РВСК), его расследования и постановления в отношении преступлений, совершенных в ходе конфликта в Колумбии, имеют приоритет над обычным правосудием.

https://ria.ru/20211206/venesuela-1762307860.html

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в мире, казнь, колумбия