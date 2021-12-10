https://ria.ru/20211210/kazni-1763230511.html
Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней - РИА Новости, 10.12.2021
Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T23:21
2021-12-10T23:21
2021-12-10T23:21
в мире
казнь
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62558/79/625587972_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_f249fd9a519773d0f7b3f838ca9f99db.jpg
БОГОТА, 10 дек - РИА Новости. Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных партизан, чтобы получить повышение по службе, сообщил Специальный суд по вопросам мира JEP.По данным JEP, по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. Тела выдавались за убитых в боях партизан Революционных вооруженных сил Колумбии РВСК, чтобы получить повышение и другие льготы по службе.Специальный суд по вопросам мира в Колумбии был создан в результате мирного соглашения между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC/РВСК), его расследования и постановления в отношении преступлений, совершенных в ходе конфликта в Колумбии, имеют приоритет над обычным правосудием.
https://ria.ru/20211206/venesuela-1762307860.html
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/62558/79/625587972_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_5a80d3612d30ed49c2329912ba6eec31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казнь, колумбия
Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней
Колумбийские солдаты признались в сотнях внесудебных казней в 2002-2008 годах
БОГОТА, 10 дек - РИА Новости. Двадцать один солдат колумбийской армии и одно гражданское лицо признали свою ответственность в 247 убийствах гражданских лиц, которых выдали за ликвидированных партизан, чтобы получить повышение по службе, сообщил Специальный суд по вопросам мира JEP.
"JEP получил признание фактов и ответственности от 21 члена Национальной армии и одного гражданского лица за убийство по меньшей мере 120 беззащитных людей в Кататумбо (регион на северо-востоке страны - ред.) и еще 127 жертв на Карибском побережье", - говорится в сообщении суда, ответственного за расследование и наказание ответственных в преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Колумбии.
По данным JEP, по меньшей мере 6402 человека стали жертвами внесудебных казней со стороны военных в период с 2002 по 2008 год. Тела выдавались за убитых в боях партизан Революционных вооруженных сил Колумбии
РВСК, чтобы получить повышение и другие льготы по службе.
Специальный суд по вопросам мира в Колумбии был создан в результате мирного соглашения между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC/РВСК), его расследования и постановления в отношении преступлений, совершенных в ходе конфликта в Колумбии, имеют приоритет над обычным правосудием.