https://ria.ru/20211210/kadyrov-1763228420.html
Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе
Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе - РИА Новости, 10.12.2021
Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T22:38
2021-12-10T22:38
2021-12-10T22:38
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ГРОЗНЫЙ, 10 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям режиссёра Александра Сокурова о республиках Северного Кавказа в составе России.Сокуров на встрече президента России Владимира Путина с СПЧ высказал мнение о том, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Глава государства не согласился с такой точкой зрения.Глава Чечни в своем в telegram-канале посоветовал режиссеру прочитать "новейшую историю Чеченской Республики, жители которой 23 марта 2003 года на референдуме решили быть в составе Российской Федерации"."Во второй раз на миллионном митинге в Грозном наш народ уже в открытую подтвердил свое желание связать будущее с Россией" – написал он.Кадыров также предложил компетентным органам дать правовую оценку высказываниям Сокурова."Как бы ни ворочался ночью во сне Сокуров, как бы сильно ни чесалось у него, как бы он ни хотел международного признания в качестве правозащитника, как бы ни пытался он снова и снова развалить страну, Чеченская Республика была, есть и будет неотъемлемой частью Российской Федерации! Точка! На месте компетентных органов я бы дал словам нигилиста Сокурова правовую оценку на факт антигосударственного и экстремистского характера",- написал Кадыров.
https://ria.ru/20191211/1562269900.html
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общество, грозный, рамзан кадыров, владимир путин, александр сокуров, северный кавказ, россия
Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе
Глава Чечни Кадыров предложил дать правовую оценку словам Сокурова о Северном Кавказе