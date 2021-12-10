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Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка
Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка - РИА Новости, 10.12.2021
Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка
Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка из-за шума на спортивной площадке во дворе, сообщается на сайте следственного управления... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:27
2021-12-10T13:27
происшествия
чебоксары
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка из-за шума на спортивной площадке во дворе, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Чувашии.По версии следствия, вечером 4 июля на баскетбольной площадке во дворе многоквартирного жилого дома в Чебоксарах между 57-летним обвиняемым и подростками произошел словесный конфликт из-за того, что те шумели и нецензурно выражались. В ходе ссоры мужчина нанес 17-летнему юноше несколько ударов руками по туловищу и один удар ногой по голове. Подросток был доставлен в лечебное учреждение."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)... Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе предварительного следствия осужденный загладил перед подростком причиненный моральный вред.
https://ria.ru/20211207/izbienie-1762595281.html
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происшествия, чебоксары, россия
13:27 10.12.2021
 
Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка

Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка на баскетбольной площадке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Житель Чебоксар получил условный срок за избиение подростка из-за шума на спортивной площадке во дворе, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Чувашии.
По версии следствия, вечером 4 июля на баскетбольной площадке во дворе многоквартирного жилого дома в Чебоксарах между 57-летним обвиняемым и подростками произошел словесный конфликт из-за того, что те шумели и нецензурно выражались. В ходе ссоры мужчина нанес 17-летнему юноше несколько ударов руками по туловищу и один удар ногой по голове. Подросток был доставлен в лечебное учреждение.
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Отмечается, что в ходе предварительного следствия осужденный загладил перед подростком причиненный моральный вред.
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