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СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле

СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле - РИА Новости, 10.12.2021

СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения 14-летнего подростка в Ярославле, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:58

2021-12-10T11:58

2021-12-10T11:58

происшествия

ярославль

ярославская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения 14-летнего подростка в Ярославле, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Соболеву А.М. доложить о ходе проверки по факту избиения подростка", - указано в сообщении.Отмечается, что 4 декабря 54-летний мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. По данным следствия, подросток был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и брюшной полости". Добавляется, что степень тяжести вреда здоровью оценят в рамках судебно-медицинской экспертизы.

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

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происшествия, ярославль, ярославская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия