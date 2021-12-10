https://ria.ru/20211210/izbienie-1763091480.html
СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле
СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле - РИА Новости, 10.12.2021
СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения 14-летнего подростка в Ярославле, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T11:58
2021-12-10T11:58
2021-12-10T11:58
происшествия
ярославль
ярославская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения 14-летнего подростка в Ярославле, сообщается на сайте ведомства."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Соболеву А.М. доложить о ходе проверки по факту избиения подростка", - указано в сообщении.Отмечается, что 4 декабря 54-летний мужчина нанес побои 14-летнему мальчику. По данным следствия, подросток был госпитализирован с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей лица и брюшной полости". Добавляется, что степень тяжести вреда здоровью оценят в рамках судебно-медицинской экспертизы.
https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html
ярославль
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_1248:782:2936:2048_1920x0_80_0_0_c7c18aa1b9eacd27a96450b49a50264a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, ярославская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК разбирается в избиении мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле
СК разбирается в избиении 54-летним мужчиной 14-летнего подростка в Ярославле