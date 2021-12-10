https://ria.ru/20211210/iran-1763113639.html

В США заявили, что обладают "военными вариантами" для сдерживания Ирана

В США заявили, что обладают "военными вариантами" для сдерживания Ирана - РИА Новости, 10.12.2021

В США заявили, что обладают "военными вариантами" для сдерживания Ирана

США обладают большим числом "военных вариантов" для сдерживания Ирана, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:35

2021-12-10T13:35

2021-12-10T13:35

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США обладают большим числом "военных вариантов" для сдерживания Ирана, заявил глава Центрального командования (CENTCOM) ВС США генерал Кеннет Маккензи. В интервью газете Financial Times Маккензи сказал, что у Соединенных Штатов есть "очень мощный набор военных вариантов"."Иран серьезно недооценивает нас, если считает, что сможет продолжить наступление в Ираке и Сирии, и при этом по-прежнему вести переговоры (по ядерному соглашению - ред.) без каких-либо последствий... Мы обладаем способностью быстро, очень быстро усилиться, если это будет необходимо. И я думаю, что этот факт хорошо понимает Иран", - отметил Маккензи.Иран по официальному приглашению Сирии оказывает Дамаску консультативную поддержку в борьбе с терроризмом.По данным источника издания, представители Пентагона в октябре проинформировали советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о военных вариантах, которые позволят предотвратить "производство ядерного оружия" Ираном. Как подчеркнул, Маккензи, именно дипломатия должна быть "самым первым и наилучшим" способом ответить на развитие Ираном вооружений."Хочу, чтобы меня ясно поняли: наш замысел и намерение состоят в том, что руководит всем дипломатия. Это лучший путь для движения вперед, и Ирану просто нужно это осознать", - добавил генерал.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что США готовы к "дополнительным мерам" против Ирана, если дипломатия не сработает. По словам представителя госдепартамента Неда Прайса, Соединенные Штаты верят в возможность восстановления атомной сделки с Ираном, но обсуждают с союзниками альтернативные пути решения проблемы.Заявление прозвучало на фоне возобновления в Вене седьмого раунда переговоров о восстановлении ядерной сделки, из которой США вышли во времена президентства Дональда Трампа. Прайс добавил, что США не устанавливают временных рамок для переговоров, но предупреждают, что окно возможности для достижения соглашения постепенно закрывается.Девятого декабря состоялось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) на уровне политдиректоров в Вене, это стало второй официальной встречей комиссии в рамках седьмого раунда переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Накануне МИД Ирана заявил, что иранская сторона пока не получила конструктивных предложений от Запада по ядерному соглашению, сомневается, что западные страны намерены снять санкции с Тегерана.

https://ria.ru/20211209/iran-1762943260.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211209/iran-1762901829.html

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