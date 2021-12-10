https://ria.ru/20211210/investproekty-1763102301.html

Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона

Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона - РИА Новости, 10.12.2021

Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона

В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:57

2021-12-10T12:57

2021-12-10T12:57

тюменская область

тюмень

тюменская область

владимир якушев

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763103562_0:63:1000:627_1920x0_80_0_0_d10de0ece969feb8b0d826169ed04a99.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО, которое провел полпред Владимир Якушев.В числе наиболее перспективных проектов, суммарная инвестиционная емкость которых превышает 211 миллиардов рублей, Моор назвал развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени.Кроме того, компания "СИБУР" продолжает развитие Тобольской промышленной площадки, а компания "Роснефть" – реализацию Уватского проекта.В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.Как отмечается в сообщении пресс-службы, полпред Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении. "Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", – резюмировал он.

https://ria.ru/20211208/eksport-1762757624.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюмень, тюменская область, владимир якушев, александр моор