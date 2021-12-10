Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона
ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО, которое провел полпред Владимир Якушев.
"Инвестиционная команда Тюменской области нацелена на конкретные результаты. Мы сделаем все возможное для максимального увеличения объема инвестиций в региональную экономику в 2022 году", – заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.
В числе наиболее перспективных проектов, суммарная инвестиционная емкость которых превышает 211 миллиардов рублей, Моор назвал развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени.
В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, полпред Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении. "Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", – резюмировал он.