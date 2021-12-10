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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20211210/investproekty-1763102301.html
Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона
Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона - РИА Новости, 10.12.2021
Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона
В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:57
2021-12-10T12:57
тюменская область
тюмень
тюменская область
владимир якушев
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО, которое провел полпред Владимир Якушев.В числе наиболее перспективных проектов, суммарная инвестиционная емкость которых превышает 211 миллиардов рублей, Моор назвал развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени.Кроме того, компания "СИБУР" продолжает развитие Тобольской промышленной площадки, а компания "Роснефть" – реализацию Уватского проекта.В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.Как отмечается в сообщении пресс-службы, полпред Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении. "Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", – резюмировал он.
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тюмень, тюменская область, владимир якушев, александр моор
12:57 10.12.2021
 

Глава Тюменской области рассказал о перспективных инвестпроектах региона

© Фото : Правительство Тюменской областиАлександр Моор
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 10 дек – РИА Новости. В ближайшие годы в Тюменской области планируется реализовать целый ряд крупных инвестиционных проектов в промышленности и агропромышленном комплексе, заявил глава региона Александр Моор на онлайн-заседании Совета при полномочном представителе президента в УрФО, которое провел полпред Владимир Якушев.
"Инвестиционная команда Тюменской области нацелена на конкретные результаты. Мы сделаем все возможное для максимального увеличения объема инвестиций в региональную экономику в 2022 году", – заявил губернатор, слова которого приводит пресс-служба губернатора Тюменской области.
В числе наиболее перспективных проектов, суммарная инвестиционная емкость которых превышает 211 миллиардов рублей, Моор назвал развитие нефтегазового и нефтехимического кластеров, строительство новых геотермальных курортов и отелей, создание племенного репродуктора индейки ГК "ДАМАТЕ", четвертой очереди тепличного комплекса "ТюменьАгро" и завода по глубокой переработке гороха агрохолдинга "Юбилейный", а также строительство промышленного технопарка и ряда объектов логистики в Тюмени.
Кроме того, компания "СИБУР" продолжает развитие Тобольской промышленной площадки, а компания "Роснефть" – реализацию Уватского проекта.
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В качестве основных факторов, негативно влияющих на текущие инвестиционные показатели 2021 года, Моор и другие выступившие на совещании главы регионов УФО назвали успешное завершение целого ряда крупных финансово емких инвестпроектов, а также ограничения, введенные для предотвращения распространения COVID-19.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, полпред Якушев поставил перед регионами УФО ряд задач по активизации работы по привлечению инвестиций и выразил готовность оказать всю необходимую поддержку в их решении. "Важно тщательно проанализировать все моменты и выработать план дальнейших действий", – резюмировал он.
 
Тюменская областьТюменьТюменская областьВладимир ЯкушевАлександр Моор
 
 
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