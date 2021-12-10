https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html

Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал

Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал - РИА Новости, 10.12.2021

Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал

Предприятия Нижегородской области за 9 месяцев увеличили инвестиции в основной капитал почти на 16%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:10

2021-12-10T16:10

2021-12-10T16:10

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

агентство стратегических инициатив (аси)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151933/18/1519331804_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_e481cf8d6a2001ac4d607671c2876856.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Предприятия Нижегородской области за 9 месяцев увеличили инвестиции в основной капитал почти на 16%, заявил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, рост инвестиционной активности в регионе наблюдается несмотря на пандемию. "Прежде всего это связано с деятельностью обрабатывающих производств, которые являются основой экономики региона. На них прошлось около 45 процентов от общего объема инвестиций – 67 миллиардов рублей. Лидеры по объему вложенных инвестиций – это производители автомобилей и оборудования, стройматериалов и продуктов питания. В регионе реализуются крупные инвестпроекты, благодаря чему создаются новые рабочие места и обеспечиваются дополнительные поступления в бюджет", - отметил Никитин.Так, объем инвестиций в производство автотранспортных средств увеличился на 78,6% и составил 9,3 миллиарда рублей. Инвестиции в выпуск машин и оборудования выросли почти на 73% - до 1,2 миллиарда рублей, стройматериалов – на 59,2% (до 2,5 миллиарда рублей), пищевых продуктов - на 47% (до 1,8 миллиарда рублей).Значительный рост – в 1,6 раза - наблюдался в оптовой и розничной торговле. Также по видам деятельности в два раза больше инвестировали в сфере транспортировки и хранения, в 2,2 раза больше вложено в операции с недвижимым имуществом."За последние годы в регионе принят ряд мер по улучшению инвестиционного климата. Созданы институты поддержки инвесторов, сформированы особая экономическая зона "Кулибин" и три территории опережающего социально-экономического развития, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Регион совершил настоящий прорыв в инвестиционном рейтинге АСИ. Работа по созданию новых возможностей для инвесторов продолжается. Например, создание инновационного научно-технологического центра будет способствовать реализации новых проектов в сфере высоких технологий. Готовность организаций вкладывать в свое развитие на территории региона подтверждает правильность проводимой политики", - добавил Никитин.Отмечается, что в качестве источников финансирования инвестпроектов в большинстве случаев предприятия использовали собственные средства. Они составляют около 72% в общем объеме инвестиций крупных и средних компаний. При этом в привлеченных со стороны средствах 63% приходится на бюджетные ассигнования, 20,3% – на банковские кредиты и 4,1% – на заемные средства других организаций.

https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html

https://ria.ru/20211208/ras-1762775921.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, нижегородская область, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси)