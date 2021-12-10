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Нижегородская область
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763159248.html
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал - РИА Новости, 10.12.2021
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал
Предприятия Нижегородской области за 9 месяцев увеличили инвестиции в основной капитал почти на 16%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:10
2021-12-10T16:10
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
агентство стратегических инициатив (аси)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Предприятия Нижегородской области за 9 месяцев увеличили инвестиции в основной капитал почти на 16%, заявил глава региона Глеб Никитин.По словам губернатора Нижегородской области, рост инвестиционной активности в регионе наблюдается несмотря на пандемию. "Прежде всего это связано с деятельностью обрабатывающих производств, которые являются основой экономики региона. На них прошлось около 45 процентов от общего объема инвестиций – 67 миллиардов рублей. Лидеры по объему вложенных инвестиций – это производители автомобилей и оборудования, стройматериалов и продуктов питания. В регионе реализуются крупные инвестпроекты, благодаря чему создаются новые рабочие места и обеспечиваются дополнительные поступления в бюджет", - отметил Никитин.Так, объем инвестиций в производство автотранспортных средств увеличился на 78,6% и составил 9,3 миллиарда рублей. Инвестиции в выпуск машин и оборудования выросли почти на 73% - до 1,2 миллиарда рублей, стройматериалов – на 59,2% (до 2,5 миллиарда рублей), пищевых продуктов - на 47% (до 1,8 миллиарда рублей).Значительный рост – в 1,6 раза - наблюдался в оптовой и розничной торговле. Также по видам деятельности в два раза больше инвестировали в сфере транспортировки и хранения, в 2,2 раза больше вложено в операции с недвижимым имуществом."За последние годы в регионе принят ряд мер по улучшению инвестиционного климата. Созданы институты поддержки инвесторов, сформированы особая экономическая зона "Кулибин" и три территории опережающего социально-экономического развития, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Регион совершил настоящий прорыв в инвестиционном рейтинге АСИ. Работа по созданию новых возможностей для инвесторов продолжается. Например, создание инновационного научно-технологического центра будет способствовать реализации новых проектов в сфере высоких технологий. Готовность организаций вкладывать в свое развитие на территории региона подтверждает правильность проводимой политики", - добавил Никитин.Отмечается, что в качестве источников финансирования инвестпроектов в большинстве случаев предприятия использовали собственные средства. Они составляют около 72% в общем объеме инвестиций крупных и средних компаний. При этом в привлеченных со стороны средствах 63% приходится на бюджетные ассигнования, 20,3% – на банковские кредиты и 4,1% – на заемные средства других организаций.
https://ria.ru/20211210/deklaratsiya-1763075340.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин, агентство стратегических инициатив (аси)
16:10 10.12.2021
 
Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал

Нижегородские предприятия увеличили инвестиции в основной капитал на 15,7 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде
Стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек — РИА Новости. Предприятия Нижегородской области за 9 месяцев увеличили инвестиции в основной капитал почти на 16%, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Объем инвестиций в основной капитал предприятий Нижегородской области за январь-сентябрь 2021 года увеличился на 15,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 212,9 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По словам губернатора Нижегородской области, рост инвестиционной активности в регионе наблюдается несмотря на пандемию. "Прежде всего это связано с деятельностью обрабатывающих производств, которые являются основой экономики региона. На них прошлось около 45 процентов от общего объема инвестиций – 67 миллиардов рублей. Лидеры по объему вложенных инвестиций – это производители автомобилей и оборудования, стройматериалов и продуктов питания. В регионе реализуются крупные инвестпроекты, благодаря чему создаются новые рабочие места и обеспечиваются дополнительные поступления в бюджет", - отметил Никитин.
Так, объем инвестиций в производство автотранспортных средств увеличился на 78,6% и составил 9,3 миллиарда рублей. Инвестиции в выпуск машин и оборудования выросли почти на 73% - до 1,2 миллиарда рублей, стройматериалов – на 59,2% (до 2,5 миллиарда рублей), пищевых продуктов - на 47% (до 1,8 миллиарда рублей).
Значительный рост – в 1,6 раза - наблюдался в оптовой и розничной торговле. Также по видам деятельности в два раза больше инвестировали в сфере транспортировки и хранения, в 2,2 раза больше вложено в операции с недвижимым имуществом.
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"За последние годы в регионе принят ряд мер по улучшению инвестиционного климата. Созданы институты поддержки инвесторов, сформированы особая экономическая зона "Кулибин" и три территории опережающего социально-экономического развития, реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Регион совершил настоящий прорыв в инвестиционном рейтинге АСИ. Работа по созданию новых возможностей для инвесторов продолжается. Например, создание инновационного научно-технологического центра будет способствовать реализации новых проектов в сфере высоких технологий. Готовность организаций вкладывать в свое развитие на территории региона подтверждает правильность проводимой политики", - добавил Никитин.
Отмечается, что в качестве источников финансирования инвестпроектов в большинстве случаев предприятия использовали собственные средства. Они составляют около 72% в общем объеме инвестиций крупных и средних компаний. При этом в привлеченных со стороны средствах 63% приходится на бюджетные ассигнования, 20,3% – на банковские кредиты и 4,1% – на заемные средства других организаций.
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