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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211210/investitsii-1763118732.html
Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд
Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд - РИА Новости, 10.12.2021
Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд
Приток фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая в 2021 году, как ожидается, превысит 1 триллион юаней (157,49... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T13:54
2021-12-10T13:54
россия-китай: главное
экономика
китай
министерство коммерции кнр
гао фэн
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая в 2021 году, как ожидается, превысит 1 триллион юаней (157,49 миллиарда долларов), сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.Как отметил Гао Фэн на виртуальной пресс-конференции, за 20 лет с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию страна достигла заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций.По его словам, в 2020 году приток ПИИ составил 999,98 миллиарда юаней, что составляет рост в 157,7% от 338 миллиарда юаней, зафиксированных в 2001 году.Как отметил Гао Фэн, Китай продолжит сокращать негативный список отраслей, закрытых для иностранных инвестиций, увеличивать обеспеченность необходимыми услугами предприятий и проектов с участием иностранного капитала, а также способствовать созданию такой деловой среды, которая будет основана на соблюдении законов, носить международный и удобный характер, чтобы Китай смог поделиться возможностями развития с другими странами.
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экономика, китай, министерство коммерции кнр, гао фэн
13:54 10.12.2021
 

Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд

© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая в 2021 году, как ожидается, превысит 1 триллион юаней (157,49 миллиарда долларов), сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Как отметил Гао Фэн на виртуальной пресс-конференции, за 20 лет с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию страна достигла заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций.
По его словам, в 2020 году приток ПИИ составил 999,98 миллиарда юаней, что составляет рост в 157,7% от 338 миллиарда юаней, зафиксированных в 2001 году.
Как отметил Гао Фэн, Китай продолжит сокращать негативный список отраслей, закрытых для иностранных инвестиций, увеличивать обеспеченность необходимыми услугами предприятий и проектов с участием иностранного капитала, а также способствовать созданию такой деловой среды, которая будет основана на соблюдении законов, носить международный и удобный характер, чтобы Китай смог поделиться возможностями развития с другими странами.
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 12:04Россия-Китай: Главное
Китай занял в 2020 году I место по объему прямых иностранных инвестиций
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайМинистерство коммерции КНРГао Фэн
 
 
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