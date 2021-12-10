https://ria.ru/20211210/investitsii-1763118732.html

Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд

Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд - РИА Новости, 10.12.2021

Приток иностранных инвестиций в Китай в 2021 году составит около $160 млрд

Приток фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая в 2021 году, как ожидается, превысит 1 триллион юаней (157,49... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T13:54

2021-12-10T13:54

2021-12-10T13:54

россия-китай: главное

экономика

китай

министерство коммерции кнр

гао фэн

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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Приток фактически использованных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая в 2021 году, как ожидается, превысит 1 триллион юаней (157,49 миллиарда долларов), сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.Как отметил Гао Фэн на виртуальной пресс-конференции, за 20 лет с момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию страна достигла заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций.По его словам, в 2020 году приток ПИИ составил 999,98 миллиарда юаней, что составляет рост в 157,7% от 338 миллиарда юаней, зафиксированных в 2001 году.Как отметил Гао Фэн, Китай продолжит сокращать негативный список отраслей, закрытых для иностранных инвестиций, увеличивать обеспеченность необходимыми услугами предприятий и проектов с участием иностранного капитала, а также способствовать созданию такой деловой среды, которая будет основана на соблюдении законов, носить международный и удобный характер, чтобы Китай смог поделиться возможностями развития с другими странами.

https://ria.ru/20211001/investitsii-1752637547.html

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экономика, китай, министерство коммерции кнр, гао фэн