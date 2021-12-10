https://ria.ru/20211210/inoagenty-1763081545.html

Закон об иноагентах требует доработки, заявила Москалькова

Закон об иноагентах требует доработки, заявила Москалькова - РИА Новости, 10.12.2021

Закон об иноагентах требует доработки, заявила Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что закон об иностранных агентах требует серьезных уточнений, и готова принять участие в РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T11:18

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россия

общество

татьяна москалькова

иноагенты

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что закон об иностранных агентах требует серьезных уточнений, и готова принять участие в обсуждении."Закон об иноагентах требует корректировки, уточнений, в частности, понимания политической деятельности. С тем, что … (необходимо - ред.) понимание, как должна действовать и работать общественная организация, признанная иноагентом. Это все, на мой взгляд, требует серьезных уточнений, и я готова принять участие (в обсуждениях - ред.)", - сказала Москалькова журналистам.

https://ria.ru/20211209/putin-1763037505.html

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россия, общество, татьяна москалькова, иноагенты