12:57 10.12.2021 (обновлено: 19:20 10.12.2021)
Белоусов допустил новую волну мировой инфляции в 2022 году
Вице-премьер Белоусов не исключил новой волны мировой инфляции из-за роста цен
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году.
"Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел… свидетельством этого является инфляционные волны. Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - сказал Белоусов в пятницу, выступая на форуме "Сделано в России".
Он отметил, что в настоящее время крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находится перед очень серьезным фундаментальным выбором. "С одной стороны, небывалая инфляция, 4% в Европе, более 6% в США, с другой стороны - огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис", - сказал он.
"Как из этой ситуации будем выходить, нам Эльвира Сахипзадовна показывает пример - надо ужесточать, повышать ключевую ставку. Но, прямо скажем, так решительно действуют не все", - сказал Белоусов.
По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении - ускорилась до 8,4% с 8,13%. По официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года ожидается в диапазоне 7,4-7,9%, Минэкономразвития – на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду заявил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.