https://ria.ru/20211210/inflyatsiya-1763104341.html

Белоусов допустил новую волну мировой инфляции в 2022 году

Белоусов допустил новую волну мировой инфляции в 2022 году - РИА Новости, 10.12.2021

Белоусов допустил новую волну мировой инфляции в 2022 году

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:57

2021-12-10T12:57

2021-12-10T19:20

экономика

россия

инфляция

андрей белоусов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году."Сегодня мы видим, что ковидная история существенно сдвинула макроэкономический баланс, и точку равновесия пока мир не нашел… свидетельством этого является инфляционные волны. Мы сейчас проходим вторую инфляционную волну, и очевидно, будет третья, потому что сейчас вторая волна - она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году, во втором полугодии особенно", - сказал Белоусов в пятницу, выступая на форуме "Сделано в России".Он отметил, что в настоящее время крупнейшие регуляторы макроэкономических балансов находится перед очень серьезным фундаментальным выбором. "С одной стороны, небывалая инфляция, 4% в Европе, более 6% в США, с другой стороны - огромный долговой навес. И понятно, что ужесточение сейчас ДКП может сработать триггером обвала долгового навеса и вызвать долговой кризис", - сказал он."Как из этой ситуации будем выходить, нам Эльвира Сахипзадовна показывает пример - надо ужесточать, повышать ключевую ставку. Но, прямо скажем, так решительно действуют не все", - сказал Белоусов.По данным Росстата, инфляция в России в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, а в годовом выражении - ускорилась до 8,4% с 8,13%. По официальному прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года ожидается в диапазоне 7,4-7,9%, Минэкономразвития – на уровне 7,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников в среду заявил, что темпы роста цен в стране в 2021 году превысят прогнозы правительства и ЦБ и будут вблизи 8%.

https://ria.ru/20211207/kompensatsiya-1762543638.html

https://ria.ru/20211209/nabiullina-1763024784.html

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экономика, россия, инфляция, андрей белоусов, федеральная служба государственной статистики (росстат)