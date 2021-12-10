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Татьяна Илюшникова: социальное предпринимательство – это призвание
Татьяна Илюшникова: социальное предпринимательство – это призвание - РИА Новости, 10.12.2021
Татьяна Илюшникова: социальное предпринимательство – это призвание
О том, как можно получить полмиллиона на добрые дела, как социальные предприниматели совмещают призвание и бизнес РИА Новости рассказала заместитель министра... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T15:56
2021-12-10T15:56
общество
интервью
социальное предпринимательство
россия
татьяна илюшникова:
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О том, как можно получить полмиллиона на добрые дела, как социальные предприниматели совмещают призвание и бизнес РИА Новости рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.— Термин "социальное предпринимательство" звучит все чаще, но многие обычные граждане и эксперты интерпретируют его по-своему. Расскажите, что это за вид бизнеса?— Действительно, складывая социальную направленность и предпринимательство каждый получает в итоге свою сумму. Кто-то называет социальное предпринимательство "благотворительностью за деньги", кто-то сравнивает с волонтерством. На официальном уровне понятие "социального предпринимательства" мы закрепили в федеральном законе – это "деятельность, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем". Лично мне очень близко мнение, что предпринимательство становится социальным, когда для государства и граждан появляется польза, которой не было до возникновения этого предприятия.— Чем занимаются социальные предприятия?— Очень часто сфера деятельности этих предприятий вырастает из личных или семейных потребностей. Например, пытаясь решить какие-то проблемы своих родственников, люди находят неосвоенные сферы. Это компании, в которых создаются рабочие места или товары и услуги для людей, относящихся к отдельным социальным категориям. Среди наших социальных предпринимателей есть те, кто организует туры для инвалидов и те, кто создают транспортные подъемники для колясок, ухаживают за пожилыми и адаптируют детей с особенностями развития. При этом 60% социальных предприятий предпочитают работать в форме ИП, а 40% - являются юрлицами, что в принципе коррелирует с тенденциями по сектору МСП.— Сколько в России социальных предпринимателей, какова здесь динамика?— Число социальных предприятий растет достаточно динамично. В начале 2020 года мы сформировали первый реестр, на тот момент их было три тысячи. За последующий год их число выросло вдвое и составило более шести тысяч. Федеральные меры поддержки и региональные инициативы однозначно стимулировали этот рост.Теперь многие отрасли хотят попасть в перечень социальных предпринимателей. Мы обсуждаем эти предложения как с бизнес-сообществом, так и с органами власти, заинтересованными в росте и поддержке отдельных секторов бизнеса. Например, в июле 2021 года мы отнесли к социальному предпринимательству компании, реализующие книжную продукцию для детей, учебную и справочную литературу. При этом каждое социальное предприятие должно ежегодно подтверждать свой статус.— В каких регионах больше всего социальных предпринимателей?— Наибольшее количество социальных предприятий в настоящее время зарегистрировано в Московской области – более 500, в Республике Башкортостан и Нижегородской области - более 300, в ХМАО– Югре и Москве, где их более 250.Многое зависит от фокуса региона на данном вопросе. Например, в Югре сформирован целый комплекс мер поддержки соцпредпринимателей, в Брянской области готовят менторов социального предпринимательства. В Алтайском крае реализуется партнерский проект по вовлечению бывших заключенных в предпринимательскую деятельность, а в Крыму – подобная комплексная программа для подростков из социально незащищенных слоев населения, а также выпускников и воспитанников детдомов.В целях популяризации и продвижения соцпредпринимательства вот уже пять лет мы проводим конкурс лучших социальных проектов. В 2019 году на него было подано 1600 заявок из всех регионов, а в 2020-м заявились почти 2 тысяч проектов из всех субъектов, из них отобраны победители в 12 номинациях. Победителей определяют 480 региональных и более 150 федеральных экспертов.— Вы сказали о комплексе региональных и федеральных мер поддержки. О какой федеральной поддержке идет речь?— В этом году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" реализуется грантовая поддержка социальных предприятий на начало и развитие своего дела в размере от 100 до 500 тысяч рублей. До 1 миллиона рублей могут получить предприятия в Арктической зоне. На эти цели только в текущем году предусмотрено более одного миллиарда рублей. Гранты выдаются в регионах на конкурсной основе.Важно отметить, что грант предоставляется на будущие расходы при условии софинансирования социальным предприятием проекта в размере не менее 50% от общего размера расходов, предусмотренных на его реализацию. Также после получения гранта необходимо будет в течение трех лет подтверждать статус социального предприятия (при соответствии условиям).Средства можно направить на аренду нежилого помещения для реализации проекта и его ремонт, приобретение оборудования, переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, техприсоединение к объектам инженерной и другие целевые расходы.Кроме того, в ряде регионов уже предусмотрены специальные меры поддержки социальных предприятий: снижение налоговых ставок (ХМАО, Рязанская область, Республика Калмыкия, Удмуртская Республика, Саратовская область и другие), специальные условия аренды государственного и муниципального имущества (Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская область, Санкт-Петербург и другие).Если говорить об имущественной поддержке, то социальные предприятия должны быть в приоритетном порядке размещены на площадке коворкинга, наряду с начинающими субъектами МСП и самозанятыми гражданами. В этом случае приоритетность заключается в том, что заявка социального предприятия будет рассмотрена первой, и оно сможет занять рабочее место в коворкинге раньше обычных субъектов МСП.— В России есть самозанятые, которые фактически занимаются социальным предпринимательством. Учитываются ли они в реестре и, если нет, то планируется ли вносить их в реестр в будущем?— На прошедшей 1 декабря правительственной комиссии по МСП социальный предприниматель Светлана Налепова попросила приравнять статус индивидуальных предпринимателей с инвалидностью к социальному предпринимателю. Эта норма будет добавлена в закон, и станет одной их возможностей для тех, кто индивидуально реализует социальные проекты.Если говорить о самозанятых, то к концу этого года их количество достигнет 3,5 миллионов, и на этапе развития данной формы занятости обязанности указывать свой вид деятельности не было, поэтому вид их деятельности определить как социальное предпринимательство или иное невозможно. При этом важно понимать, что институты самозанятых и социальных предпринимателей – новые, и сейчас происходит донастройка законодательства.— Можно ли в будущем, на ваш взгляд, объединить НКО и соцпредпринимательство в одну систему?— Уже сейчас субъекты федерации решают задачу равного доступа на рынок, в том числе социальных услуг, для любых поставщиков услуг, в том числе социальных предприятий и НКО. Возвращаясь к началу нашего разговора о понятии социального предпринимательства, скажу, что у НКО, волонтеров и социальных предпринимателей одни и те же цели и, зачастую, клиенты, но работают они на разных условиях – НКО живут на благотворительные взносы и оказывают помощь бесплатно, волонтеры оказывают точечную помощь на добровольных началах, а социальные предприниматели не только помогают, но и находят бизнес-ниши, где можно эту помощь предложить.Так, медицинская реабилитация может быть организована силами волонтеров, а может быть организованным бизнесом. Любая из этих форм деятельности – это призвание, и мы со стороны государства всегда найдем возможности для поддержки таких инициатив.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/regiony-1749320495.html
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общество, интервью, социальное предпринимательство, россия, татьяна илюшникова:
15:56 10.12.2021
 

Татьяна Илюшникова: социальное предпринимательство – это призвание

© Фото : Министерство экономического развития РФЗаместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова
Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : Министерство экономического развития РФ
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О том, как можно получить полмиллиона на добрые дела, как социальные предприниматели совмещают призвание и бизнес РИА Новости рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
— Термин "социальное предпринимательство" звучит все чаще, но многие обычные граждане и эксперты интерпретируют его по-своему. Расскажите, что это за вид бизнеса?
Действительно, складывая социальную направленность и предпринимательство каждый получает в итоге свою сумму. Кто-то называет социальное предпринимательство "благотворительностью за деньги", кто-то сравнивает с волонтерством. На официальном уровне понятие "социального предпринимательства" мы закрепили в федеральном законе – это "деятельность, направленная на достижение общественно важных целей и способствующая решению социальных проблем". Лично мне очень близко мнение, что предпринимательство становится социальным, когда для государства и граждан появляется польза, которой не было до возникновения этого предприятия.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
9 сентября, 12:06В России
Стали известны регионы-лидеры по развитию социального предпринимательства
— Чем занимаются социальные предприятия?
Очень часто сфера деятельности этих предприятий вырастает из личных или семейных потребностей. Например, пытаясь решить какие-то проблемы своих родственников, люди находят неосвоенные сферы. Это компании, в которых создаются рабочие места или товары и услуги для людей, относящихся к отдельным социальным категориям. Среди наших социальных предпринимателей есть те, кто организует туры для инвалидов и те, кто создают транспортные подъемники для колясок, ухаживают за пожилыми и адаптируют детей с особенностями развития. При этом 60% социальных предприятий предпочитают работать в форме ИП, а 40% - являются юрлицами, что в принципе коррелирует с тенденциями по сектору МСП.
— Сколько в России социальных предпринимателей, какова здесь динамика?
Число социальных предприятий растет достаточно динамично. В начале 2020 года мы сформировали первый реестр, на тот момент их было три тысячи. За последующий год их число выросло вдвое и составило более шести тысяч. Федеральные меры поддержки и региональные инициативы однозначно стимулировали этот рост.
Теперь многие отрасли хотят попасть в перечень социальных предпринимателей. Мы обсуждаем эти предложения как с бизнес-сообществом, так и с органами власти, заинтересованными в росте и поддержке отдельных секторов бизнеса. Например, в июле 2021 года мы отнесли к социальному предпринимательству компании, реализующие книжную продукцию для детей, учебную и справочную литературу. При этом каждое социальное предприятие должно ежегодно подтверждать свой статус.
Губернатор Омской области Александр Бурков на Х Международном форуме социальных предпринимателей и инвесторов ИННОСИБ в Омске
22 октября, 15:42Омская область
В Омской области рассказали о социальном предпринимательстве
— В каких регионах больше всего социальных предпринимателей?
Наибольшее количество социальных предприятий в настоящее время зарегистрировано в Московской области – более 500, в Республике Башкортостан и Нижегородской области - более 300, в ХМАО– Югре и Москве, где их более 250.
Многое зависит от фокуса региона на данном вопросе. Например, в Югре сформирован целый комплекс мер поддержки соцпредпринимателей, в Брянской области готовят менторов социального предпринимательства. В Алтайском крае реализуется партнерский проект по вовлечению бывших заключенных в предпринимательскую деятельность, а в Крыму – подобная комплексная программа для подростков из социально незащищенных слоев населения, а также выпускников и воспитанников детдомов.
В целях популяризации и продвижения соцпредпринимательства вот уже пять лет мы проводим конкурс лучших социальных проектов. В 2019 году на него было подано 1600 заявок из всех регионов, а в 2020-м заявились почти 2 тысяч проектов из всех субъектов, из них отобраны победители в 12 номинациях. Победителей определяют 480 региональных и более 150 федеральных экспертов.
— Вы сказали о комплексе региональных и федеральных мер поддержки. О какой федеральной поддержке идет речь?
В этом году в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" реализуется грантовая поддержка социальных предприятий на начало и развитие своего дела в размере от 100 до 500 тысяч рублей. До 1 миллиона рублей могут получить предприятия в Арктической зоне. На эти цели только в текущем году предусмотрено более одного миллиарда рублей. Гранты выдаются в регионах на конкурсной основе.
Важно отметить, что грант предоставляется на будущие расходы при условии софинансирования социальным предприятием проекта в размере не менее 50% от общего размера расходов, предусмотренных на его реализацию. Также после получения гранта необходимо будет в течение трех лет подтверждать статус социального предприятия (при соответствии условиям).
Средства можно направить на аренду нежилого помещения для реализации проекта и его ремонт, приобретение оборудования, переоборудование транспортных средств для перевозки маломобильных групп населения, техприсоединение к объектам инженерной и другие целевые расходы.
Кроме того, в ряде регионов уже предусмотрены специальные меры поддержки социальных предприятий: снижение налоговых ставок (ХМАО, Рязанская область, Республика Калмыкия, Удмуртская Республика, Саратовская область и другие), специальные условия аренды государственного и муниципального имущества (Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Архангельская область, Санкт-Петербург и другие).
Если говорить об имущественной поддержке, то социальные предприятия должны быть в приоритетном порядке размещены на площадке коворкинга, наряду с начинающими субъектами МСП и самозанятыми гражданами. В этом случае приоритетность заключается в том, что заявка социального предприятия будет рассмотрена первой, и оно сможет занять рабочее место в коворкинге раньше обычных субъектов МСП.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря, 12:53
Мишустин рассказал о системных решениях по поддержке малого бизнеса
— В России есть самозанятые, которые фактически занимаются социальным предпринимательством. Учитываются ли они в реестре и, если нет, то планируется ли вносить их в реестр в будущем?
На прошедшей 1 декабря правительственной комиссии по МСП социальный предприниматель Светлана Налепова попросила приравнять статус индивидуальных предпринимателей с инвалидностью к социальному предпринимателю. Эта норма будет добавлена в закон, и станет одной их возможностей для тех, кто индивидуально реализует социальные проекты.
Если говорить о самозанятых, то к концу этого года их количество достигнет 3,5 миллионов, и на этапе развития данной формы занятости обязанности указывать свой вид деятельности не было, поэтому вид их деятельности определить как социальное предпринимательство или иное невозможно. При этом важно понимать, что институты самозанятых и социальных предпринимателей – новые, и сейчас происходит донастройка законодательства.
— Можно ли в будущем, на ваш взгляд, объединить НКО и соцпредпринимательство в одну систему?
Уже сейчас субъекты федерации решают задачу равного доступа на рынок, в том числе социальных услуг, для любых поставщиков услуг, в том числе социальных предприятий и НКО. Возвращаясь к началу нашего разговора о понятии социального предпринимательства, скажу, что у НКО, волонтеров и социальных предпринимателей одни и те же цели и, зачастую, клиенты, но работают они на разных условиях – НКО живут на благотворительные взносы и оказывают помощь бесплатно, волонтеры оказывают точечную помощь на добровольных началах, а социальные предприниматели не только помогают, но и находят бизнес-ниши, где можно эту помощь предложить.
Так, медицинская реабилитация может быть организована силами волонтеров, а может быть организованным бизнесом. Любая из этих форм деятельности – это призвание, и мы со стороны государства всегда найдем возможности для поддержки таких инициатив.
 
ОбществоИнтервьюсоциальное предпринимательствоРоссияТатьяна Илюшникова:
 
 
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