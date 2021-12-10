https://ria.ru/20211210/gruzoperevozki-1763084892.html
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа - РИА Новости, 10.12.2021
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа
На днях из Хэфэя, административного центра провинции Аньхой на востоке Китая, в Ворсино России отправился грузовой поезд, что стало 2000-м подобным рейсом с... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:20
2021-12-10T12:20
2021-12-10T12:20
россия-китай: главное
хэфэй
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg
МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях из Хэфэя, административного центра провинции Аньхой на востоке Китая, в Ворсино России отправился грузовой поезд, что стало 2000-м подобным рейсом с начала эксплуатации железнодорожных маршрутов Китай-Европа в этом городе в 2014 году.Поезд доставит 100 двадцатифутовых контейнеров, загруженных холодильниками и другими электроприборами.В последние годы количество железнодорожных грузоперевозок в рамках маршрутов Китай-Европа из Хэфэя значительно увеличилось: с менее чем 200 составов за три года до более чем 600 составов за один год.При этом частота отправлений грузовых составов выросла с одного-двух поездов в месяц до 12-15 поездов в неделю.
https://ria.ru/20211209/marshrut-1762907149.html
хэфэй
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f55f42172c72f168ed55078316e6dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хэфэй, китай, россия