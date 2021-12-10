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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211210/gruzoperevozki-1763084892.html
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа - РИА Новости, 10.12.2021
Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа
На днях из Хэфэя, административного центра провинции Аньхой на востоке Китая, в Ворсино России отправился грузовой поезд, что стало 2000-м подобным рейсом с... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:20
2021-12-10T12:20
россия-китай: главное
хэфэй
китай
россия
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях из Хэфэя, административного центра провинции Аньхой на востоке Китая, в Ворсино России отправился грузовой поезд, что стало 2000-м подобным рейсом с начала эксплуатации железнодорожных маршрутов Китай-Европа в этом городе в 2014 году.Поезд доставит 100 двадцатифутовых контейнеров, загруженных холодильниками и другими электроприборами.В последние годы количество железнодорожных грузоперевозок в рамках маршрутов Китай-Европа из Хэфэя значительно увеличилось: с менее чем 200 составов за три года до более чем 600 составов за один год.При этом частота отправлений грузовых составов выросла с одного-двух поездов в месяц до 12-15 поездов в неделю.
https://ria.ru/20211209/marshrut-1762907149.html
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хэфэй, китай, россия
12:20 10.12.2021
 

Из Хэфэя через РФ осуществлено две тысячи ж/д грузоперевозок Китай-Европа

© Pixabay / PexelsЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Pixabay / Pexels
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МОСКВА, 10 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". На днях из Хэфэя, административного центра провинции Аньхой на востоке Китая, в Ворсино России отправился грузовой поезд, что стало 2000-м подобным рейсом с начала эксплуатации железнодорожных маршрутов Китай-Европа в этом городе в 2014 году.
Поезд доставит 100 двадцатифутовых контейнеров, загруженных холодильниками и другими электроприборами.
Порт Гуанчжоу - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
Вчера, 12:33Россия-Китай: Главное
Новый морской грузовой рейс соединил порт Гуанчжоу с портом Восточный в РФ
В последние годы количество железнодорожных грузоперевозок в рамках маршрутов Китай-Европа из Хэфэя значительно увеличилось: с менее чем 200 составов за три года до более чем 600 составов за один год.
При этом частота отправлений грузовых составов выросла с одного-двух поездов в месяц до 12-15 поездов в неделю.
 
Россия-Китай: ГлавноеХэфэйКитайРоссия
 
 
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