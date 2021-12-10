Экспортеры получат господдержку на почтовые отправления заказов за рубеж
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские экспортеры уже до конца этого года могут получить новую форму поддержки от государства в виде сниженного тарифа на международные почтовые отправления, рассказал директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов на сессии "Что Россия готова предложить миру в сфере e-commerce" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".
"Новая мера господдержки позволит снизить тарифные ставки на международные почтовые отправления. Ожидается, что документ, согласно которому онлайн-экспортеры получат скидку на почтовую транспортировку, вступит в силу до конца этого года", - рассказал Чекушов.
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Согласно документу, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при реализации своей продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы за рубеж. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа.
"Сфера электронной коммерции и рынок услуг доставки неразрывно взаимосвязаны, так как успех в онлайн-торговле во многом зависит от эффективно выстроенной цепочки поставок и оптимизации затрат на транспортировку без потери в качестве сервиса для клиента. С началом пандемии экспортеры особенно остро почувствовали ценность качественного сервиса международной доставки посылок при розничном экспорте, которая часто может "съедать" львиную долю цены товара и таким образом снижать его конкурентоспособность", - рассказал глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Она отметила, что "мы считаем, что мера, которую готовит Минпромторг России, очень своевременна". "При этом, надеемся, что после реализации пилота Минпромторг рассмотрит возможности применения такой меры господдержки не только на почтовую логистику, но и на услуги экспресс-перевозчиков", — добавила глава центра.
"Одна из важных задач Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" – не только нарастить объём экспорта, но и привлечь максимальное количество наших предприятий к экспортной деятельности, увеличить количество экспортеров. Именно с этой целью мы таргетируем наши механизмы поддержки на направления, которые обеспечивают так называемый "новый экспорт", то есть вовлекают в экспорт производителей, которые ранее не продавали за рубеж. Электронная торговля – одно из таких направлений, которое становится все более популярным особенно среди компаний МСП. Новая мера господдержки направлена на создание дополнительных стимулов к развитию продаж на экспорт через маркетплейсы, повышая конкурентоспособность продукции российских производителей на внешних рынках",- заключил Чекушов.