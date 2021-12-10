https://ria.ru/20211210/gospodderzhka-1763211033.html

Экспортеры получат господдержку на почтовые отправления заказов за рубеж

Экспортеры получат господдержку на почтовые отправления заказов за рубеж - РИА Новости, 10.12.2021

Экспортеры получат господдержку на почтовые отправления заказов за рубеж

Российские экспортеры уже до конца этого года могут получить новую форму поддержки от государства в виде сниженного тарифа на международные почтовые... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:18

2021-12-10T20:18

2021-12-10T20:18

экономика

технологии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр

ао "российский экспортный центр"

вероника никишина

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российские экспортеры уже до конца этого года могут получить новую форму поддержки от государства в виде сниженного тарифа на международные почтовые отправления, рассказал директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов на сессии "Что Россия готова предложить миру в сфере e-commerce" на Международном экспортном форуме "Сделано в России".Согласно документу, российские компании смогут воспользоваться сниженными тарифами на международные почтовые отправления при реализации своей продукции, произведенной на территории России, через маркетплейсы за рубеж. Размер скидки может составить до 50% от изначального размера тарифа.Она отметила, что "мы считаем, что мера, которую готовит Минпромторг России, очень своевременна". "При этом, надеемся, что после реализации пилота Минпромторг рассмотрит возможности применения такой меры господдержки не только на почтовую логистику, но и на услуги экспресс-перевозчиков", — добавила глава центра.

https://ria.ru/20210924/kompensatsiya-1751606131.html

https://ria.ru/20211103/servis-1757534267.html

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр, ао "российский экспортный центр", вероника никишина, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия