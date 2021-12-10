https://ria.ru/20211210/gazprom-1763230379.html

"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи

"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи - РИА Новости, 10.12.2021

"Газпром" разрабатывает беспилотник для подводной добычи

ПАО "Газпром" считает создание подводной робототехники одним из приоритетных направлений импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России, сообщил... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T23:19

2021-12-10T23:19

2021-12-10T23:19

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

газпром

россия

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БОВАНЕНКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ (ЯНАО), 10 дек – РИА Новости. ПАО "Газпром" считает создание подводной робототехники одним из приоритетных направлений импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием Борисовым."В качестве примера можно назвать разработку телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) тяжелого класса для выполнения подводно-технических работ при обустройстве и эксплуатации объектов подводной добычи. Результаты проекта будут также востребованы на лицензионных участках и других компаний, таких как "Роснефть", "Лукойл". И с целью реализации этого проекта необходимо заключение Минпромторгом России государственного контракта с ОСК (Объединенной судостроительной корпорацией) на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с ТНПА в рамках реализации государственной программы "Развитие судостроения", - сказал Маркелов.Он отметил, что глубина погружения аппаратов составит до 3 километров, масса - до 100 тонн, температура эксплуатации - от +20 до +50 градусов Цельсия.Согласно презентации "Газпрома", опытный образец комплекса с ТНПА может быть создан в 2024 году, головной серийный образец - в 2025 году. Также Маркелов подчеркнул необходимость консолидации Минпромторгом России спроса на данные аппараты с последующим заключением долгосрочных контрактов.

https://ria.ru/20210429/gazprom-1730562892.html

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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), газпром, россия