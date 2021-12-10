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Свыше 3 тысяч домовладений Пермского края догазифицируют до конца года
Свыше 3 тысяч домовладений Пермского края догазифицируют до конца года - РИА Новости, 10.12.2021
Свыше 3 тысяч домовладений Пермского края догазифицируют до конца года
До конца текущего года в Пермском крае в рамках президентского проекта планируется бесплатно подвести газ к более 3,2 тысячам домовладений, сообщается на сайте... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:30
2021-12-10T12:30
экономика
пермский край
газпром
дмитрий махонин
жкх
россия
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ПЕРМЬ, 10 дек – РИА Новости. До конца текущего года в Пермском крае в рамках президентского проекта планируется бесплатно подвести газ к более 3,2 тысячам домовладений, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По информации пресс-службы главы Пермского края, сейчас в регионе в рамках догазификации голубое топливо подведено до границ 1478 домовладений, из них 497 домовладений уже начали пользоваться газовым оборудованием."Сейчас строительно-монтажные работы продолжаются еще по 3278 договорам. Планируется, что они будут завершены до конца текущего года", – говорится в сообщении.В пресс-службе губернатора добавляют, что на данный момент договоры на подключение к сетям газораспределения заключили свыше 9 тысяч жителей Пермского края. "Прием предварительных заявок от граждан на участие в программе догазификации стартовал в августе. На сегодняшний день в регионе собраны почти 34 тысячи обращений", – уточняют в ведомстве.Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил ответственность за разъяснение программы газификации на глав муниципальных образований. По словам Махонина, нужно максимально эффективно использовать возможности по созданию комфортных условий для проживания жителей региона, которые предоставляют федеральные власти.В рамках программы по бесплатному подведению сетей к частным домовладениям в газифицированных населенных пунктах в Пермском крае организовано 10 мобильных офисов для сбора заявок у населения. Кроме того, как отмечают в пресс-службе губернатора, заявки на догазификацию принимаются в стационарных отделениях "Газпрома" и офисах МФЦ, а также на сайтах Единого оператора газификации РФ и Госуслуг.
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пермский край
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экономика, пермский край, газпром, дмитрий махонин, жкх, россия
12:30 10.12.2021
 

Свыше 3 тысяч домовладений Пермского края догазифицируют до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция в селе
Газораспределительная станция в селе - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 10 дек – РИА Новости. До конца текущего года в Пермском крае в рамках президентского проекта планируется бесплатно подвести газ к более 3,2 тысячам домовладений, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
По информации пресс-службы главы Пермского края, сейчас в регионе в рамках догазификации голубое топливо подведено до границ 1478 домовладений, из них 497 домовладений уже начали пользоваться газовым оборудованием.
"Сейчас строительно-монтажные работы продолжаются еще по 3278 договорам. Планируется, что они будут завершены до конца текущего года", – говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора добавляют, что на данный момент договоры на подключение к сетям газораспределения заключили свыше 9 тысяч жителей Пермского края. "Прием предварительных заявок от граждан на участие в программе догазификации стартовал в августе. На сегодняшний день в регионе собраны почти 34 тысячи обращений", – уточняют в ведомстве.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил ответственность за разъяснение программы газификации на глав муниципальных образований. По словам Махонина, нужно максимально эффективно использовать возможности по созданию комфортных условий для проживания жителей региона, которые предоставляют федеральные власти.
В рамках программы по бесплатному подведению сетей к частным домовладениям в газифицированных населенных пунктах в Пермском крае организовано 10 мобильных офисов для сбора заявок у населения. Кроме того, как отмечают в пресс-службе губернатора, заявки на догазификацию принимаются в стационарных отделениях "Газпрома" и офисах МФЦ, а также на сайтах Единого оператора газификации РФ и Госуслуг.
Пермский край направил заявку о создании первой в крае ОЭЗ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
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ЭкономикаПермский крайГазпромДмитрий МахонинЖКХРоссия
 
 
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