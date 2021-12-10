https://ria.ru/20211210/gaz-1763201725.html

Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.12.2021

Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров

Цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T19:01

2021-12-10T19:01

2021-12-10T19:40

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских контрактов по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — в последние несколько часов превышала 1200 долларов, а в 18:51 мск достигла максимума — почти 1260 долларов, что на 7,4 процента выше расчетной цены четверга.Затем цена немного снизилась и на 19:00 мск составляла 1240 долларов (рост на 5,7 процента).Газовые фьючерсы дорожают с начала недели. Так, 8 декабря, после скачка почти на десять процентов их цена превысила 1200 долларов. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, что привело к снижению потока газа оттуда примерно на 14 процентов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1900 долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.Расчетная цена фьючерсов 1 декабря составляла 1118 долларов, а к 9 декабря выросла почти на пять процентов — до 1173,6 доллара.

https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html

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экономика, европа, в мире, природный газ, азия