https://ria.ru/20211210/gaz-1763201725.html
Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 10.12.2021
Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров
Цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T19:01
2021-12-10T19:01
2021-12-10T19:40
экономика
европа
в мире
природный газ
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_067157b6c6b7aa8ed9009aaa249b2d2a.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Цены газовых фьючерсов в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Стоимость январских контрактов по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — в последние несколько часов превышала 1200 долларов, а в 18:51 мск достигла максимума — почти 1260 долларов, что на 7,4 процента выше расчетной цены четверга.Затем цена немного снизилась и на 19:00 мск составляла 1240 долларов (рост на 5,7 процента).Газовые фьючерсы дорожают с начала недели. Так, 8 декабря, после скачка почти на десять процентов их цена превысила 1200 долларов. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии, что привело к снижению потока газа оттуда примерно на 14 процентов.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1900 долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.Расчетная цена фьючерсов 1 декабря составляла 1118 долларов, а к 9 декабря выросла почти на пять процентов — до 1173,6 доллара.
https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html
https://ria.ru/20211210/potok-1763053411.html
европа
азия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760657607_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_3b8ab1fe04545e5f9b0d3ccf9229f7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, в мире, природный газ, азия
19:01 10.12.2021 (обновлено: 19:40 10.12.2021)
Цены на газ в Европе превысили 1250 долларов за тысячу кубометров
Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Цены газовых фьючерсов в Европе
впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских контрактов по индексу самого ликвидного европейского хаба — голландского TTF — в последние несколько часов превышала 1200 долларов, а в 18:51 мск достигла максимума — почти 1260 долларов, что на 7,4 процента выше расчетной цены четверга.
Затем цена немного снизилась и на 19:00 мск составляла 1240 долларов (рост на 5,7 процента).
Газовые фьючерсы дорожают с начала недели. Так, 8 декабря, после скачка почти на десять процентов их цена превысила 1200 долларов. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии
, что привело к снижению потока газа оттуда примерно на 14 процентов.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался во второй половине весны, когда средняя цена на спотовом рынке по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов.
Таких устойчиво высоких цен в Европе не было за всю историю работы газовых хабов, с 1996 года. Исторический максимум на фьючерсном рынке — более 1900 долларов за тысячу кубометров — установился 6 октября.
Эксперты связывают рост цен с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии
.
Сейчас ситуация остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов. Хранилища заполнены на минимальном за многие годы уровне, участники рынка опасаются нехватки сырья в случае холодной зимы.
Расчетная цена фьючерсов 1 декабря составляла 1118 долларов, а к 9 декабря выросла почти на пять процентов — до 1173,6 доллара.