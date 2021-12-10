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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20211210/gaz-1763161080.html
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании - РИА Новости, 10.12.2021
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал добывать газ максимально на отечественном оборудовании. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T16:14
2021-12-10T16:14
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
борисов
газпром
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал добывать газ максимально на отечественном оборудовании.Такое заявление глава региона сделал в ходе выездного совещания под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова. Заседание было посвящено сотрудничеству отечественных машиностроительных предприятий и ПАО "Газпром". Артюхов на совещании отметил, что вопрос применения на нефтегазовых предприятиях отечественных технологий – важнейший для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. Новые проекты ТЭК – освоение шельфа, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов – большой вызов для российских предприятий."Вышло поручение президента о разработке комплекса мер для выхода на сложные запасы Надым-Пур-Тазовского региона. Там сосредоточены перспективные запасы на десятки миллиардов кубометров добычи в год. Это комплексная программа с целым набором мероприятий – административных, налоговых и, конечно, технологических. В нашем регионе задач очень много, потенциал отрасли значительный. Мы видим динамику роста добычи и спроса на газ. И добывать его нужно максимально на отечественном оборудовании - как в новых регионах, так и в традиционных, где уже создана вся инфраструктура", – приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.В ходе выездного совещания участники посетили производственные объекты Бованенковского месторождения, значительную часть которых составляет оборудование российского производства. Кроме того, отечественные предприятия представили на выставке разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса.Борисов подчеркнул, что ключевым вызовом для российской промышленности является обеспечение предприятий ТЭК высокотехнологичным отечественным оборудованием. Вице-премьер рассказал о работе по импортозамещению в нефтегазовой отрасли. В частности, по замещению критически зависимого от импорта оборудования для сжижения газа, разработки шельфовых месторождений, подводной добычи углеводородов и гидравлического разрыва пласта, уточняет пресс-служба главы региона.
https://ria.ru/20211203/gazprom-1762005692.html
https://ria.ru/20211125/bezopasnost-1760699813.html
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экономика, борисов, газпром, дмитрий артюхов
16:14 10.12.2021
 
Глава ЯНАО призвал добывать газ на отечественном оборудовании

Глава ЯНАО Артюхов призвал добывать газ на отечественном оборудовании

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 дек - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов призвал добывать газ максимально на отечественном оборудовании.
Такое заявление глава региона сделал в ходе выездного совещания под председательством заместителя председателя правительства России Юрия Борисова. Заседание было посвящено сотрудничеству отечественных машиностроительных предприятий и ПАО "Газпром". Артюхов на совещании отметил, что вопрос применения на нефтегазовых предприятиях отечественных технологий – важнейший для устойчивого развития топливно-энергетического комплекса. Новые проекты ТЭК – освоение шельфа, вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов – большой вызов для российских предприятий.
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В ходе выездного совещания участники посетили производственные объекты Бованенковского месторождения, значительную часть которых составляет оборудование российского производства. Кроме того, отечественные предприятия представили на выставке разработки и оборудование для топливно-энергетического комплекса.
Борисов подчеркнул, что ключевым вызовом для российской промышленности является обеспечение предприятий ТЭК высокотехнологичным отечественным оборудованием. Вице-премьер рассказал о работе по импортозамещению в нефтегазовой отрасли. В частности, по замещению критически зависимого от импорта оборудования для сжижения газа, разработки шельфовых месторождений, подводной добычи углеводородов и гидравлического разрыва пласта, уточняет пресс-служба главы региона.
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Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаБорисовГазпромДмитрий Артюхов
 
 
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