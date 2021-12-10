https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым - РИА Новости, 10.12.2021
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым
Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:13
2021-12-10T12:13
2021-12-10T18:44
происшествия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в казани
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По ее словам, молодой человек полностью признал вину и заявил, что раскаивается."В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", — пояснила собеседница агентства.Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Однако СК тогда уточнил, что процедура еще не закончена.В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург для дополнительных экспертиз. После одной из них адвокат обвиняемого Владимир Богдан сказал агентству, что его подзащитного все-таки признали вменяемым.В мае 19-летний Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Более 20 человек получили ранения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.Как говорили РИА Новости в колледже, где Галявиев учился, он казался "тихим и неконфликтным". По данным следственного ведомства, нигде на учетах обвиняемый не состоял, а оружием владел официально.В то же время молодой человек неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.
https://radiosputnik.ria.ru/20211116/galyaviev-1759322654.html
https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html
https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-12-10T12:13
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PT1M37S
РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в казани
12:13 10.12.2021 (обновлено: 18:44 10.12.2021)
Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым
Экспертиза признала вменяемым Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева
сочли вменяемым, сообщила РИА Новости официальный представитель СК
России Светлана Петренко
.
"В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности", — сказала она.
По ее словам, молодой человек полностью признал вину и заявил, что раскаивается.
"В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", — пояснила собеседница агентства.
Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Однако СК тогда уточнил, что процедура еще не закончена.
В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург для дополнительных экспертиз. После одной из них адвокат обвиняемого Владимир Богдан сказал агентству, что его подзащитного все-таки признали вменяемым.
В мае 19-летний Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Более 20 человек получили ранения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.
Как говорили РИА Новости в колледже, где Галявиев учился, он казался "тихим и неконфликтным". По данным следственного ведомства, нигде на учетах обвиняемый не состоял, а оружием владел официально.
В то же время молодой человек неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.