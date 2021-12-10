https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым - РИА Новости, 10.12.2021

Устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева признали вменяемым

Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:13

2021-12-10T12:13

2021-12-10T18:44

происшествия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в казани

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Устроившего массовое убийство в казанской гимназии Ильназа Галявиева сочли вменяемым, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.По ее словам, молодой человек полностью признал вину и заявил, что раскаивается."В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", — пояснила собеседница агентства.Ранее "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Однако СК тогда уточнил, что процедура еще не закончена.В середине сентября ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников говорил РИА Новости, что Галявиева этапировали из столицы в Петербург для дополнительных экспертиз. После одной из них адвокат обвиняемого Владимир Богдан сказал агентству, что его подзащитного все-таки признали вменяемым.В мае 19-летний Галявиев открыл огонь в казанской гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц. Более 20 человек получили ранения. Против него возбудили уголовное дело об убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.Как говорили РИА Новости в колледже, где Галявиев учился, он казался "тихим и неконфликтным". По данным следственного ведомства, нигде на учетах обвиняемый не состоял, а оружием владел официально.В то же время молодой человек неоднократно ходил к врачам с жалобами на сильные головные боли, а в прошлом году ему поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала года близкие отмечали, что он стал агрессивным и вспыльчивым.

https://radiosputnik.ria.ru/20211116/galyaviev-1759322654.html

https://ria.ru/20210811/shkola-1745338658.html

https://ria.ru/20210514/sekta-1732302112.html

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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-12-10T12:13 true PT1M37S

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происшествия, казань, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в казани