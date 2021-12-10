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Краснодарский край
https://ria.ru/20211210/finansirovanie-1763062653.html
Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей
Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.12.2021
Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей
Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T09:14
2021-12-10T09:14
краснодарский край
экономика
краснодарский край
вениамин кондратьев
россия
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."Сегодня для развития агропромышленного комплекса Кубани на 2022 год мы заложили 9,6 миллиарда рублей. Мы сохранили все действующие меры поддержки и рассматриваем новые", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он напомнил, что во время "Прямой линии" к нему обратился фермер с просьбой рассмотреть дополнительные меры господдержки хозяйств, выращивающих ягоды в теплицах."Мы оперативно отработали этот вопрос и уже заложили на следующий год средства на поддержку отрасли в данном направлении", – отметил губернатор.Кондратьев также добавил, что Фонд развития промышленности края продолжит направлять средства для поддержки отрасли.Сегодня Краснодарский край является лидером в аграрном производстве России. В регионе работает более 600 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, более 2,5 тысячи компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, насчитывается свыше 14 тысяч КФХ и 1 миллион ЛПХ.
https://ria.ru/20211209/krasnodar-1763026539.html
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экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
09:14 10.12.2021
 
Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей

Финансирование АПК Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники в Краснодарском крае
Сбор урожая клубники в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей, сообщает администрация региона.
"Сегодня для развития агропромышленного комплекса Кубани на 2022 год мы заложили 9,6 миллиарда рублей. Мы сохранили все действующие меры поддержки и рассматриваем новые", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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На Кубани выделят на борьбу с COVID-19 еще более четырех миллиардов рублей
Он напомнил, что во время "Прямой линии" к нему обратился фермер с просьбой рассмотреть дополнительные меры господдержки хозяйств, выращивающих ягоды в теплицах.
"Мы оперативно отработали этот вопрос и уже заложили на следующий год средства на поддержку отрасли в данном направлении", – отметил губернатор.
Кондратьев также добавил, что Фонд развития промышленности края продолжит направлять средства для поддержки отрасли.
Сегодня Краснодарский край является лидером в аграрном производстве России. В регионе работает более 600 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, более 2,5 тысячи компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, насчитывается свыше 14 тысяч КФХ и 1 миллион ЛПХ.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайВениамин КондратьевРоссия
 
 
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