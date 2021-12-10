https://ria.ru/20211210/finansirovanie-1763062653.html

Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей

Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей - РИА Новости, 10.12.2021

Финансирование АПК Кубани в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей

Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T09:14

2021-12-10T09:14

2021-12-10T09:14

краснодарский край

экономика

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737211278_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_950944082d023725aca67ea5f9d5755a.jpg

КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Финансирование агропромышленного комплекса Краснодарского края в 2022 году составит 9,6 миллиарда рублей, сообщает администрация региона."Сегодня для развития агропромышленного комплекса Кубани на 2022 год мы заложили 9,6 миллиарда рублей. Мы сохранили все действующие меры поддержки и рассматриваем новые", - приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.Он напомнил, что во время "Прямой линии" к нему обратился фермер с просьбой рассмотреть дополнительные меры господдержки хозяйств, выращивающих ягоды в теплицах."Мы оперативно отработали этот вопрос и уже заложили на следующий год средства на поддержку отрасли в данном направлении", – отметил губернатор.Кондратьев также добавил, что Фонд развития промышленности края продолжит направлять средства для поддержки отрасли.Сегодня Краснодарский край является лидером в аграрном производстве России. В регионе работает более 600 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, более 2,5 тысячи компаний пищевой и перерабатывающей промышленности, насчитывается свыше 14 тысяч КФХ и 1 миллион ЛПХ.

https://ria.ru/20211209/krasnodar-1763026539.html

https://ria.ru/20211209/kuban-1763025741.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия