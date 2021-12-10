https://ria.ru/20211210/farmapreparaty-1763162646.html

Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов

Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов - РИА Новости, 10.12.2021

Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов

17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов для пациентов в РФ: барьеры и пути решения".

2021-12-10T16:21

2021-12-10T16:21

2021-12-10T16:21

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1763162646.jpg?1639142505

Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий АРХАРОВ;- президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий ЖУЛЕВ;- доцент кафедры факультетской педиатрии № 1 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской детской городской клинической больницы Глеб БРОНИН;- руководитель практики здравоохранения и технологий юридической фирмы "Литигейшн" Александр ПАНОВ;- профессор клиники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ.Революционная технология борьбы с раком крови столкнулась в России с рядом проблем: существующая нормативная база не позволяет государству внедрить ее в систему здравоохранения, а пациентам – получить к ней быстрый доступ; стоимость таких препаратов чрезвычайно высока (как для пациентов, так и для государственной системы здравоохранения). Во многих странах такие проблемы решаются с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, например, соглашений о разделении рисков между государством и индустрией. В России в настоящее время рассматривается возможность использования данных моделей для финансирования дорогостоящих медицинских технологий. Эксперты обсудят вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов с позиций пациентского сообщества, клиницистов, благотворительных фондов, юристов и законодателей.Дополнительная информация:Александра ТруссевитсТел.: +7 (905) 797-2210E-mail: press-expert@mail.ruТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анонсы