Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов
17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов для пациентов в РФ: барьеры и пути решения".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий АРХАРОВ;
- президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий ЖУЛЕВ;
- доцент кафедры факультетской педиатрии № 1 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской детской городской клинической больницы Глеб БРОНИН;
- руководитель практики здравоохранения и технологий юридической фирмы "Литигейшн" Александр ПАНОВ;
- профессор клиники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ.
Революционная технология борьбы с раком крови столкнулась в России с рядом проблем: существующая нормативная база не позволяет государству внедрить ее в систему здравоохранения, а пациентам – получить к ней быстрый доступ; стоимость таких препаратов чрезвычайно высока (как для пациентов, так и для государственной системы здравоохранения). Во многих странах такие проблемы решаются с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, например, соглашений о разделении рисков между государством и индустрией. В России в настоящее время рассматривается возможность использования данных моделей для финансирования дорогостоящих медицинских технологий. Эксперты обсудят вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов с позиций пациентского сообщества, клиницистов, благотворительных фондов, юристов и законодателей.
Дополнительная информация:
Александра Труссевитс
Тел.: +7 (905) 797-2210
E-mail: press-expert@mail.ru
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий АРХАРОВ;
- президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий ЖУЛЕВ;
- доцент кафедры факультетской педиатрии № 1 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской детской городской клинической больницы Глеб БРОНИН;
- руководитель практики здравоохранения и технологий юридической фирмы "Литигейшн" Александр ПАНОВ;
- профессор клиники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ.
Революционная технология борьбы с раком крови столкнулась в России с рядом проблем: существующая нормативная база не позволяет государству внедрить ее в систему здравоохранения, а пациентам – получить к ней быстрый доступ; стоимость таких препаратов чрезвычайно высока (как для пациентов, так и для государственной системы здравоохранения). Во многих странах такие проблемы решаются с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, например, соглашений о разделении рисков между государством и индустрией. В России в настоящее время рассматривается возможность использования данных моделей для финансирования дорогостоящих медицинских технологий. Эксперты обсудят вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов с позиций пациентского сообщества, клиницистов, благотворительных фондов, юристов и законодателей.
Дополнительная информация:
Александра Труссевитс
Тел.: +7 (905) 797-2210
E-mail: press-expert@mail.ru
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru