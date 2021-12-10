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Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов
Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов - РИА Новости, 10.12.2021
Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов
17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов для пациентов в РФ: барьеры и пути решения".
2021-12-10T16:21
2021-12-10T16:21
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий АРХАРОВ;- президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий ЖУЛЕВ;- доцент кафедры факультетской педиатрии № 1 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской детской городской клинической больницы Глеб БРОНИН;- руководитель практики здравоохранения и технологий юридической фирмы "Литигейшн" Александр ПАНОВ;- профессор клиники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ.Революционная технология борьбы с раком крови столкнулась в России с рядом проблем: существующая нормативная база не позволяет государству внедрить ее в систему здравоохранения, а пациентам – получить к ней быстрый доступ; стоимость таких препаратов чрезвычайно высока (как для пациентов, так и для государственной системы здравоохранения). Во многих странах такие проблемы решаются с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, например, соглашений о разделении рисков между государством и индустрией. В России в настоящее время рассматривается возможность использования данных моделей для финансирования дорогостоящих медицинских технологий. Эксперты обсудят вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов с позиций пациентского сообщества, клиницистов, благотворительных фондов, юристов и законодателей.Дополнительная информация:Александра ТруссевитсТел.: +7 (905) 797-2210E-mail: press-expert@mail.ruТрансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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анонсы
16:21 10.12.2021
 

Пресс-конференция о доступности инновационных фармпрепаратов

Читать ria.ru в
17 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция на тему: "Вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов для пациентов в РФ: барьеры и пути решения".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий АРХАРОВ;
- президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий ЖУЛЕВ;
- доцент кафедры факультетской педиатрии № 1 педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток Морозовской детской городской клинической больницы Глеб БРОНИН;
- руководитель практики здравоохранения и технологий юридической фирмы "Литигейшн" Александр ПАНОВ;
- профессор клиники Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации Виталий ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ.

Революционная технология борьбы с раком крови столкнулась в России с рядом проблем: существующая нормативная база не позволяет государству внедрить ее в систему здравоохранения, а пациентам – получить к ней быстрый доступ; стоимость таких препаратов чрезвычайно высока (как для пациентов, так и для государственной системы здравоохранения). Во многих странах такие проблемы решаются с помощью инновационных моделей лекарственного обеспечения, например, соглашений о разделении рисков между государством и индустрией. В России в настоящее время рассматривается возможность использования данных моделей для финансирования дорогостоящих медицинских технологий. Эксперты обсудят вопросы доступности инновационных лекарственных препаратов с позиций пациентского сообщества, клиницистов, благотворительных фондов, юристов и законодателей.

Дополнительная информация:
Александра Труссевитс
Тел.: +7 (905) 797-2210
E-mail: press-expert@mail.ru

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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