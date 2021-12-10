В Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35
Минобороны Эстонии: покупка Финляндией F-35 положительно скажется на безопасности региона
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Решение Финляндии купить для национальных ВВС американские истребители пятого поколения F-35 является знаковым, показывая, что северный сосед Эстонии хочет поддерживать тесные связи с США, хотя и не является членом НАТО, сообщил в пятницу эстонский министр обороны Калле Лаанет.
"Покупка Финляндией истребителей США F-35 имеет важное знаковое значение именно в плане укрепления трансатлантических отношений между Финляндией и США", - сказал в пятницу Лаанет порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Министр также подчеркнул положительное влияние этого решения на безопасность Эстонии. "Покупка Финляндией истребителей США, безусловно, будет большим подспорьем для обороноспособности всего региона", - добавил Лаанет.
В пятницу правительство Финляндии сообщило, что приняло решение приобрести истребители F-35 американской компании Lockheed Martin. В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы.
Министерство обороны Финляндии намеревается направить на покупку истребителей около 10 миллиардов евро. Поставить F-35 должны в период 2025-2030 годов.