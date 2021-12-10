https://ria.ru/20211210/f-35-1763216179.html

В Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35

В Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35 - РИА Новости, 10.12.2021

В Эстонии положительно оценили решение Финляндии купить истребители F-35

Решение Финляндии купить для национальных ВВС американские истребители пятого поколения F-35 является знаковым, показывая, что северный сосед Эстонии хочет... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T20:49

2021-12-10T20:49

2021-12-10T20:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 дек - РИА Новости. Решение Финляндии купить для национальных ВВС американские истребители пятого поколения F-35 является знаковым, показывая, что северный сосед Эстонии хочет поддерживать тесные связи с США, хотя и не является членом НАТО, сообщил в пятницу эстонский министр обороны Калле Лаанет.Министр также подчеркнул положительное влияние этого решения на безопасность Эстонии. "Покупка Финляндией истребителей США, безусловно, будет большим подспорьем для обороноспособности всего региона", - добавил Лаанет.В пятницу правительство Финляндии сообщило, что приняло решение приобрести истребители F-35 американской компании Lockheed Martin. В поставку входят 64 самолета, адаптированные под нужды Финляндии, вооружение и другие необходимые системы.Министерство обороны Финляндии намеревается направить на покупку истребителей около 10 миллиардов евро. Поставить F-35 должны в период 2025-2030 годов.

https://ria.ru/20211209/istrebitel-1763030528.html

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в мире, сша, финляндия, эстония, lockheed martin , f-35, нато