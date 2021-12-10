https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763104900.html
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики - РИА Новости, 10.12.2021
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики
Самый большой вызов для экономики России - это энергетический переход, так как придется заместить энергоэкспорт промышленными товарами и услугами, уверен глава... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:59
2021-12-10T12:59
2021-12-10T12:59
экономика
счетная палата рф
алексей кудрин
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Самый большой вызов для экономики России - это энергетический переход, так как придется заместить энергоэкспорт промышленными товарами и услугами, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году."Конечно, самый большой вызов перед нами – это энергопереход", – заявил Кудрин, выступая на экспортном форуме "Сделано в России". При этом он признал, что далеко не все страны мира смогут осуществить самый амбициозный сценарий энергоперехода и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. Но в любом случае никто не сможет игнорировать эту повестку."Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в привилегированном положении перед всеми, обеспечивая этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, в общем то полученных из недр", – заявил он."А нам теперь придется в рамках этой новой повестки заместить в значительной степени, хоть и не полностью - еще десятки лет нам потребуются углеводороды, но частично заместить их промышленными товарами и услугами", – добавил глава Счетной палаты."Нам нужно найти эти возможности. И вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой", - заключил он.
https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763094626.html
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экономика, счетная палата рф, алексей кудрин, россия
Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики
Глава СП Кудрин назвал энергопереход самым большим вызовом для российской экономики
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Самый большой вызов для экономики России
- это энергетический переход, так как придется заместить энергоэкспорт промышленными товарами и услугами, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
.
Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
"Конечно, самый большой вызов перед нами – это энергопереход", – заявил Кудрин, выступая на экспортном форуме "Сделано в России". При этом он признал, что далеко не все страны мира смогут осуществить самый амбициозный сценарий энергоперехода и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. Но в любом случае никто не сможет игнорировать эту повестку.
"Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти. Поэтому мы немного в привилегированном положении перед всеми, обеспечивая этот уровень нашей жизни за счет более простых товаров, в общем то полученных из недр", – заявил он.
"А нам теперь придется в рамках этой новой повестки заместить в значительной степени, хоть и не полностью - еще десятки лет нам потребуются углеводороды, но частично заместить их промышленными товарами и услугами", – добавил глава Счетной палаты.
"Нам нужно найти эти возможности. И вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой", - заключил он.