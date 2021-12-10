https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763094626.html

Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко

Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко - РИА Новости, 10.12.2021

Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко

Осуществить энергетический переход в российской экономике будет нелегко, однако климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:18

2021-12-10T12:18

2021-12-10T12:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Осуществить энергетический переход в российской экономике будет нелегко, однако климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей получить финансирование на лучших условиях, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Климатическая повестка, энергетический переход. С учетом структуры нашей экономики мы все понимаем, что это будет нелегко, но для инновационного бизнеса это открывает где-то даже больше возможностей по получению финансирования на лучших условиях", - сказала глава ЦБ, выступая на форуме "Сделано в России".

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия