https://ria.ru/20211210/energoperekhod-1763094626.html
Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко
Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко - РИА Новости, 10.12.2021
Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко
Осуществить энергетический переход в российской экономике будет нелегко, однако климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T12:18
2021-12-10T12:18
2021-12-10T12:18
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Осуществить энергетический переход в российской экономике будет нелегко, однако климатическая повестка открывает для инновационного бизнеса больше возможностей получить финансирование на лучших условиях, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина."Климатическая повестка, энергетический переход. С учетом структуры нашей экономики мы все понимаем, что это будет нелегко, но для инновационного бизнеса это открывает где-то даже больше возможностей по получению финансирования на лучших условиях", - сказала глава ЦБ, выступая на форуме "Сделано в России".
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко
Глав ЦБ Набиуллина: осуществить энергопереход в российской экономике будет нелегко