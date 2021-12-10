https://ria.ru/20211210/energobezopasnost-1763049320.html

Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе

Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе - РИА Новости, 10.12.2021

Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе

Разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был продуктивным, обсуждались вопросы безопасности в энергетической и военной сферах,... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T01:02

2021-12-10T01:02

2021-12-10T01:02

в мире

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джо байден

владимир зеленский

андрей сибига

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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был продуктивным, обсуждались вопросы безопасности в энергетической и военной сферах, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига."Разговор был чрезвычайно продуктивным, предметным, наполнен необходимыми смыслами. Ключевым, безусловно, был вопрос безопасности - безопасности в оборонно-военной сфере, так и в энергетической сфере", - сказал Сибига в эфире телеканала "1+1" в четверг.

https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей сибига