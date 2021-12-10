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Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе - РИА Новости, 10.12.2021
Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
Разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был продуктивным, обсуждались вопросы безопасности в энергетической и военной сферах,... РИА Новости, 10.12.2021
2021-12-10T01:02
2021-12-10T01:02
2021-12-10T01:02
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владимир зеленский
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КИЕВ, 10 дек - РИА Новости. Разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена был продуктивным, обсуждались вопросы безопасности в энергетической и военной сферах, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига."Разговор был чрезвычайно продуктивным, предметным, наполнен необходимыми смыслами. Ключевым, безусловно, был вопрос безопасности - безопасности в оборонно-военной сфере, так и в энергетической сфере", - сказал Сибига в эфире телеканала "1+1" в четверг.
https://ria.ru/20211209/zelenskiy-1763045255.html
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский, андрей сибига
Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
Замглавы офиса Сибига: Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность