https://ria.ru/20211210/elektrostantsiya-1763102692.html

В Омской области открыли вторую крупную солнечную электростанцию

В Омской области открыли вторую крупную солнечную электростанцию - РИА Новости, 10.12.2021

В Омской области открыли вторую крупную солнечную электростанцию

Пуск второго крупного объекта солнечной генерации в Омской области – солнечной электростанции группы компаний "Хевел" состоялся в пятницу в Русско-Полянском... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T12:51

2021-12-10T12:51

2021-12-10T12:51

омская область

экономика

нововаршавский район

омская область

александр бурков

газпром нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

хевел

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ОМСК, 10 дек – РИА Новости. Пуск второго крупного объекта солнечной генерации в Омской области – солнечной электростанции группы компаний "Хевел" состоялся в пятницу в Русско-Полянском районе, сообщает областное правительство.В церемонии открытия Русско-Полянской солнечной электростанции мощностью 30 МВт приняли участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Омской области Александр Бурков. Станция состоит из 84 тысяч солнечных модулей и занимает площадь чуть более 80 гектаров. Строительные работы на площадке начались в июне 2021 года, а с 1 декабря СЭС вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности. Проект реализован при поддержке правительства Омской области."Электростанция уже начала выполнять свои обязательства по поставке мощности электроэнергии на оптовый рынок. Ожидаемая выработка электростанции составляет 35,5 миллиона киловатт-часов в год, что дает снижение выбросов CO2 - эквивалента около 12 тысяч тонн. На станции применены современные технические решения: оборудование электростанции интегрировано в единую энергосистему, выполняет обязательства по участию в первичном регулировании частоты, в урегулировании активной реактивной мощности", - сказал глава Минэнерго РФ.В свою очередь, Бурков отметил, что Омская область входит в десятку российских регионов с самым большим количеством солнечных дней (более 300 в году), чем нужно пользоваться."Сегодня наша область включилась в процесс развития зелёной энергетики, как и многие цивилизованные страны, которые давно уже ушли далеко в этом направлении. Два года назад с компанией "Хевел" была запущена экспериментальная станция небольшой мощности на территории нефтезавода вместе с компанией "Газпром нефть". В прошлом году была открыта солнечная станция в Нововаршавском районе мощностью в 30 МВт. И вот сегодня мы запускаем уже третий объект солнечной электростанции в Русско-Полянском районе тоже мощностью 30 МВт", - сказал глава региона.Бурков отметил, что среднегодовой объем произведенной на электростанции электроэнергии будет равен ее годовому потреблению таких крупных предприятий области, как производственное объединение "Полет" и "Омсктехуглерод", поэтому новая станция будет иметь большое значение. Также, по его словам, очень важны вопросы экологии, дополнительных налоговых отчислений и создания новых рабочих мест для омичей.

https://ria.ru/20211209/zhivotnovody-1762870154.html

https://ria.ru/20211209/omsk-1762866318.html

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экономика, нововаршавский район, омская область, александр бурков, газпром нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), хевел, николай шульгинов, россия