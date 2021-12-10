https://ria.ru/20211210/eksport-1763172931.html

РЭЦ: регионы обменялись практиками экспорта

РЭЦ: регионы обменялись практиками экспорта - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ: регионы обменялись практиками экспорта

Главы регионов РФ и эксперты в пятницу в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" обсудили свои лучшие практики развития поставок товаров за... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T17:22

2021-12-10T17:22

2021-12-10T17:22

андрей белоусов

российский экспортный центр

вероника никишина

россия

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Главы регионов РФ и эксперты в пятницу в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России" обсудили свои лучшие практики развития поставок товаров за рубеж на стратегической сессии "Развитие экспорта – развитие территории", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В рамках сессии главы регионов, представители институтов развития и региональные управленческие команды обменялись лучшими экспортными практиками, а также выработали предложения по решениям, необходимым для развития экспортной деятельности и устранения "разрывов" в клиентском пути экспортеров в рамках взаимодействия институтов поддержки", - сообщает РЭЦ.Открывая сессию, первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что государство активно поддерживает выход на международный рынок отечественного малого бизнеса. В этой работе особую роль играют региональные центры поддержки экспорта.В свою очередь глава РЭЦ Вероника Никишина отметила, что "в России формируется система поддержки экспорта, но чтобы говорить о полноценной ее работе, необходимо выстроить партнерские отношения между всеми ее участниками, так как инструментарий есть у всех участников"."И только если мы будем работать на синергию друг друга, если мы ускорим интеграционные процессы между РЭЦ, другими институтами развития и регионами, то мы сможем упорядочить и масштабировать поддержку экспортеров, обеспечив к ней доступ во всех регионах страны", - сказала она на стратегической сессии."Региональным органам власти принадлежит отдельная роль в вопросе донастройки системы поддержки экспорта. Во многом именно от их усилий зависит решение задачи активного привлечения к экспортной деятельности, создание благоприятных условий для развития "нового экспорта". Так, на встрече присутствовали главы Удмуртской Республики и Республики Башкортостан, губернаторы Алтайского края, Калининградской, Новгородской и Рязанской областей", - отметили в РЭЦ.В своих выступлениях главы регионов сделали упор на практиках развития и поддержки экспортной деятельности, реализуемых в их регионах, касающихся, в том числе синхронизации мер поддержки со стороны институтов развития регионального уровня в отношении экспортеров, создания условий для изменения структуры МСП.Участники обсудили перспективы использования региональных экспортных брендов для повышения узнаваемости региональных товаров на зарубежных рынках, практику консьерж-сервисов для ключевых экспортеров, а также возможности продвижения продукции экспортеров через аккаунты популярных зарубежных блогеров.На федеральном уровне новую систему работы, когда инструменты различных институтов дополняя друг друга позволят повысить эффективность поддержки, предлагается выстраивать вокруг развиваемой Группой РЭЦ платформы "Мой экспорт" ("Одно окно").

https://ria.ru/20211210/eksport-1763157281.html

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андрей белоусов, российский экспортный центр, вероника никишина, россия