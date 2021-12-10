https://ria.ru/20211210/eksport-1763157281.html

РЭЦ и белорусский ЦСС помогут экспортерам с выходом на рынки других стран

РЭЦ и белорусский ЦСС помогут экспортерам с выходом на рынки других стран - РИА Новости, 10.12.2021

РЭЦ и белорусский ЦСС помогут экспортерам с выходом на рынки других стран

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и белорусский "Центр Сертификации Стандарт" начинают сотрудничество по вопросам сертификации продукции российских... РИА Новости, 10.12.2021

2021-12-10T16:05

2021-12-10T16:05

2021-12-10T16:05

российский экспортный центр

вероника никишина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747979838_0:307:3096:2048_1920x0_80_0_0_703e811456456117af54454572c2e5b2.jpg

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и белорусский "Центр Сертификации Стандарт" начинают сотрудничество по вопросам сертификации продукции российских производителей для выхода на рынок Белоруссии и других стран. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан в пятницу в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает РЭЦ."Стороны также договорились проводить регулярные консультации для заинтересованных российских компаний по вопросам сертификации товаров и услуг для выхода на рынки Беларуси, ЕАЭС и других стран", - добавили в РЭЦ.Там напомнили, что ЦСС — это белорусский центр сертификации с лабораторией, имеющей международную аккредитацию ILAC. Для повышения конкурентоспособности российских производителей на рынке ЕАЭС и на международной арене ЦСС предоставляет современную испытательную базу мирового уровня для лабораторных исследований безопасности продукции.Лаборатория центра позволяет проводить испытания не только всей пищевой продукции, но и косметики без использования животных, детских игрушек (в том числе сложной конструкции) и многих других товарных групп."РЭЦ прилагает максимальные усилия для упрощения процедуры выхода и продвижения российских производителей на зарубежные рынки. Партнерство с ведущими органами сертификации республики Беларусь открывает возможности для расширения экспорта, а также гарантирует профессиональное решение узкоотраслевых задач в целевых странах", — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

https://ria.ru/20211210/rets-1763148680.html

https://ria.ru/20211210/eksport-1763145450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр, вероника никишина, россия