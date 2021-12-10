РЭЦ и белорусский ЦСС помогут экспортерам с выходом на рынки других стран
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и белорусский "Центр Сертификации Стандарт" начинают сотрудничество по вопросам сертификации продукции российских производителей для выхода на рынок Белоруссии и других стран. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан в пятницу в рамках международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает РЭЦ.
"Стороны также договорились проводить регулярные консультации для заинтересованных российских компаний по вопросам сертификации товаров и услуг для выхода на рынки Беларуси, ЕАЭС и других стран", - добавили в РЭЦ.
Там напомнили, что ЦСС — это белорусский центр сертификации с лабораторией, имеющей международную аккредитацию ILAC. Для повышения конкурентоспособности российских производителей на рынке ЕАЭС и на международной арене ЦСС предоставляет современную испытательную базу мирового уровня для лабораторных исследований безопасности продукции.
Лаборатория центра позволяет проводить испытания не только всей пищевой продукции, но и косметики без использования животных, детских игрушек (в том числе сложной конструкции) и многих других товарных групп.
"РЭЦ прилагает максимальные усилия для упрощения процедуры выхода и продвижения российских производителей на зарубежные рынки. Партнерство с ведущими органами сертификации республики Беларусь открывает возможности для расширения экспорта, а также гарантирует профессиональное решение узкоотраслевых задач в целевых странах", — сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"В рамках своих компетенций ЦСС готов в приоритетном порядке рассматривать заявки на сертификацию по национальным стандартам Беларуси от российских производителей. Важно заметить, что мы имеем широкую область аккредитации, позволяющую оформлять белорусские разрешительные документы по тем группам продукции, для которых еще не приняты общие технические регламенты ЕАЭС. Среди них, в частности, строительные материалы, алкогольная продукция, стиральные порошки, электротехника, подлежащая проверке на энергоэффективность, и устройства, оснащенные средствами беспроводной связи", - добавила директор ЦСС Оксана Новоселова.